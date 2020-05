DIRECT - Coronavirus : 47e jour de confinement, 729 personnes hospitalisées en Moselle

47e jour de confinement en France à cause de l'épidémie de coronavirus. Retrouvez ici les informations en Moselle et dans le Pays-Haut.

L'essentiel

Le direct

10h05 : La police répond à vos questions sur son fonctionnement pendant le confinement. Pendant cette période de crise sanitaire, un tchat a été mis en place.

10h : Solidarité. Ce samedi est journée spéciale avec Les Restos du Cœur et les Enfoirés sur France Bleu. Plus que jamais, les Restos sont en première ligne auprès des personnes les plus démunies. C'est à lire ici.

9h50 : Deux points d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales entrent en service ce lundi en Moselle. L'un est situé au sein du Carrefour Géric de Thionville, l'autre au sein du centre commercial Muse de Metz. Il s'agit d'une initiative du secrétariat d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes

9h40 : Après l’officialisation par la LFP de la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 de football, le président du FC Metz parle d’une "décision raisonnable". Satisfait du maintien dans l’élite, Bernard Serin souhaite reprendre en septembre quand les stades auront le droit d’accueillir du public. Son interview est à retrouver ici.

9h30 : Une nouvelle carte évolutive a été présentée vendredi soir par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Cette carte correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation. La Moselle et le Grand Est sont toujours en rouge, ce qui signifie que le coronavirus y circule activement.

9h25 : Bilan. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, publiés vendredi soir, en Moselle, 729 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, soit 33 hospitalisations en moins en 24 heures, dont 89 en réanimation (-15). 1.666 personnes sont rentrées chez elle (+37), en revanche 669 personnes sont décédées à l'hôpital, soit dix de plus en 24 heures.

Dans le Grand Est, on enregistre 2.915 décès, soit 30 de plus en 24 heures. 3.824 personnes sont toujours hospitalisées dans la région (-78), dont 517 en réanimation (-24). En tout, 8.184 patients on pu rentrer chez eux, guéris (+137).

9h20 : Bonjour à tous, bon samedi et soyez les bienvenus dans ce direct pour suivre avec nous l'actualité liée au coronavirus et au confinement en Moselle et dans le Pays-Haut.