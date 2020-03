La région Grand Est dénombre 97 décès supplémentaires liés au coronavirus. De nouvelles évacuations par TGV et par hélicoptère. Les abonnés du Met', réseau de transport messin ne seront pas prélevés en avril. Vivez la situation en Moselle dans notre direct de ce samedi.

DIRECT Coronavirus : de nouvelles évacuations par hélicoptère et par TGV médicalisé

Ce dimanche 29 mars marque le treizième jour de confinement en France. Conséquences sur les entreprises ou la vie quotidienne des Mosellans, ou encore prise en charge des malades et suivi de l'épidémie, vous retrouverez toutes nos informations en temps réel dans cet article, tout au long de la journée de samedi.

L'essentiel

97 décès supplémentaires en 24h dans la région Grand Est, 786 personnes sont en réanimation soit 39 de plus qu'hier

De nouvelles évacuations de patients par hélicoptère militaire vers l'Allemagne, et par TGV médicalisé vers le Sud-Ouest

Les abonnés du Met', le réseau de transports messin, ne seront pas prélevés en avril

Cliquez ici pour actualiser la page

Suivez notre direct

11h40 : L'ancien ministre de la Défense et sénateur de la Meuse Gérard Longuet fait part de son émotion après le décès de l'ancien ministre Patrick Devedjian, mort du coronavirus.

11h37 : Richard Lioger, député LREM de Moselle, adresse ses condoléances aux proches de Patrick Devedjian, ancien ministre LR, décédé du coronavirus.

11h22 : La Fédération française de basket annonce ce matin l’arrêt de l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et des coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours. Les saisons seront blanches, il n'y aura donc ni champions, ni montées, ni descentes dans les divisions régionales et départementales. Pour le SLUC de Nancy, la Ligue de basket a maintenu pour le moment la suspension du championnat de Jeep Elite.

11h19 : Le député LR de Moselle Fabien Di Filippo rend hommage à Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine et ancien ministre, mort du coronavirus à 75 ans.

10h44 : Plusieurs patients du CHR de Metz-Thionville ont été transférés en région Nouvelle-Aquitaine ce matin, via un TGV médicalisé. Ils ont été amenés à la gare de Nancy comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous.

10h39 : Comme hier, un hélicoptère Caïman du 1er RHC de Phalsbourg va évacuer deux patients de l'hôpital Mercy (Metz) vers Essen, en Allemagne. Le décollage aura lieu à 13h sur le parking de Metz expo.

09h54 : Conséquence de l'épidémie de coronavirus, le président de Metz Métropole Jean-Luc Bohl assure que les abonnés du Met', le réseau de transports messin, ne seront pas prélevés le 5 avril prochain. Des précisions tarifaires seront apportées en début de semaine prochaine.