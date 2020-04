Le confinement est prolongé d'un mois en France, alors que l'épidémie de coronavirus a provoqué le décès de 2015 personnes dans le Grand Est. Retrouvez tout au long de cette journée les réactions aux annonces d'Emmanuel Macron et des informations à retenir en Moselle.

DIRECT - Coronavirus : confinement jusqu'au 11 mai, réactions et infos à retenir en Moselle ce mardi 14 avril

Allocution d'Emmanuel Macron à 20h02 à la télévision et à la radio.

Les informations de ce mardi 14 avril à retenir en Moselle et dans le Pays-Haut.

Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement en France jusqu'au 11 mai. A cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement.

. Le nombre de patients en réanimation, 880, est stable. Bernard Stalter, 63 ans, a succombé au coronavirus , a-t-on appris lundi après-midi. Il avait lui-même annoncé qu'il avait contracté la maladie. Président du Réseau national des chambres de métier et de l'artisanat, coiffeur de métier, c'était une personnalité bien connue dans le Grand Est.

, a-t-on appris lundi après-midi. Il avait lui-même annoncé qu'il avait contracté la maladie. Président du Réseau national des chambres de métier et de l'artisanat, coiffeur de métier, c'était une personnalité bien connue dans le Grand Est. Toutes les infos pratiques à connaître en cette période de confinement sont regroupées dans cet article.

7h05 : Première réaction en Moselle à l'annonce de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai par Emmanuel Macron hier, celle très mitigée de Christelle Caron, présidente en Moselle de la FCPE, la fédération de parents d'élèves. "L'annonce ne nous rassure pas" explique-t-elle sur France Bleu. "Ce qui n'est pas envisageable, c'est de reprendre si la sécurité n'est pas garantie. Comment faire respecter les gestes barrières dans des classes à 35, à la cantine, à la récréation, dans les cars scolaires" s'interroge-t-elle.

6h45 : Alors que le football professionnel français envisage un retour des championnats et des coupes à partir du 17 juin, 45 groupes de supporters de clubs de foot français signent un texte commun dans lequel ils se disent contre une reprise des championnats trop hâtive et sans public. Parmi les groupes signataires, les supporters du FC Metz de la Gruppa et de la Horda Frenetik.

6h30 : La décision de l'université de Lorraine de maintenir les partiels à distance ne passe pas pour certains étudiants. Ce mardi matin, près de 5.000 tweets, comportant le hashtag #HonteUnivLorraine ont été postés sur le réseau social. Les étudiants dénoncent "la fracture numérique" pour ceux d'entre eux qui n'ont pas de bonnes connexions internet, ou pas du tout internet.

6h15 : Bernard Stalter est mort du covid-19. Âgé de 63 ans, il présidait la Chambre des métiers d'Alsace et du Grand Est, ainsi que l'Assemblée permanente des chambres de métiers de France. Hospitalisé depuis le 25 mars dans un service de réanimation à Strasbourg, il avait annoncé sur sa page Facebook avoir contracté le virus.

6h : Bienvenue dans ce direct.