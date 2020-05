DIRECT. Coronavirus : contrôles policiers et distribution de protections accrus en ce 1er mai

En ce week-end de 1er mai, les contrôles policiers vont se renforcer

La DDSP des Alpes-Maritimes, la direction départementale de la sécurité publique souhaite renforcer en ce long week-end de 1er mai les contrôles pour faire respecter le confinement. Plusieurs opérations en milieu urbain auront lieu à des endroits stratégiques visant à limiter les déplacements. "Nous nous devons d'être exemplaire pour que dans 10 jours le déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles" assure ainsi la DDSP06.

Distribution de visières pour les commerçants cannois

La ville de Cannes va en effet distribuer dés jeudi prochain à tous les professionnels en contact direct avec du public. Cela concerne les commerçants mais aussi les opticiens, les dentistes ou encore coiffeurs. Pour bénéficier d'au moins deux visières de protection en PVC, les commerçants doivent s'inscrire sur le site de la ville.

Des masques pour les chantiers azuréens

Le département des Alpes-Maritimes a remis cette semaine plusieurs masques chirurgicaux à la Fédération des entreprises du BTP 06. Les chantiers ont pu reprendre depuis plusieurs semaines, mais seulement s'ils respectent des règles dictées par un guide sanitaire.

Un "drive-sitting" du 1er mai à Villeneuve-Loubet

A Villeneuve-Loubet, un collectif d'hôteliers, de restaurateurs et de commerçants a organisé un "drive-sitting" vendredi 1er mai. Environ 70 professionnels se sont réunis quelques minutes dans leurs voitures sur le parking du centre culturel Escoffier. Ils demandent notamment au gouvernement des directives précises pour la réouverture des restaurants, cafés et hôtels.

La Colle-sur-Loup ouvre dès ce samedi un site de vente en ligne pour ses commerçants et artisans

Le site web s'appellera Clic & Colle'ct et consistera à "soutenir et valoriser le commerce de proximité pendant la crise sanitaire tout en encourageant le circuit court et la consommation durable". Le principe est simple, le client achète une prestation, un produit ou un bon d'achat, qu’il consommera pendant ou après le confinement. Le commerçant est crédité du montant de l’achat immédiatement. Un concept solidaire qui permet ainsi aux professionnels collois de générer de la trésorerie.