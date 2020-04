DIRECT - Coronavirus : Courses à pied interdites en Moselle entre 11h et 19h jusqu'à lundi

Les joggings sont interdits en Moselle entre 11h et 19h durant le weekend pascal (photo d'illustration)

Voici ce qu'il faut retenir de la situation en Moselle en ce vendredi 10 avril.

L'essentiel

Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, l'épidémie de coronavirus a tué 1.781 personnes dans le Grand Est, dont 414 en Moselle

En ce vendredi Saint et pour tout le weekend pascal, les rassemblements dans les églises et les temples sont interdits

Le préfet de la Moselle interdit les joggings de 11h à 19h à partir d’aujourd’hui et jusqu'à lundi inclus, les parcs sont fermés

Le direct

11h42 : Les Estivales 2 Cattenom sont annulées. L'événement, qui attire entre 5 000 et 10 000 personnes chaque année, devait se tenir le weekend du 6 et 7 juin.

10h51 : Une Semaine Sainte totalement inédite pour les Chrétiens du Grand Est. En raison du confinement, les rassemblements dans les églises et les temples sont interdits. Les diocèses et les paroisses de la Grande Région se sont organisés pour fêter Pâques entre messes en ligne et prières numériques. Pour le diocèse de Metz, vous retrouverez toutes les messes qui seront diffusées en ligne sur le site internet.

10h40 : La solidarité des ultras du FC Metz paie. En seulement 10 jours, la cagnotte lancée par la Horda Frénétik a permis de récolter plus de 10 000 euros. L'argent sera intégralement reversé aux établissement de santé mosellans, sous forme de denrées alimentaires et matériel divers. Quant à l'appel au don de Cœur Grenat, association officielle du club qui regroupe plusieurs groupes de supporters, il avoisine également les 10 000 euros.

10h35 : L'épidémie en chiffres en Moselle. Décès, hospitalisations, guérison... Retrouvez notre infographie sur le bilan d'un mois d'épidémie de coronavirus dans le département.

10h32 : Une association mosellane organise son Festiconfi avec Didier Wampas en invité vedette ! Contrainte d'annuler son tout premier festival à cause du coronavirus, l'association Champs Sonores de Peltre a donc décidé de l'organiser via Facebook, ce samedi. Une douzaine d'artistes locaux et Didier Wampas en tête d'affiche.

10h30 : Moins de jogging. Comme à Paris ou dans d'autres départements du Grand Est, les activités sportives en dehors du domicile sont interdites en Moselle par arrêté préfectoral de vendredi à lundi inclus, c'est à dire durant la totalité du week-end de Pâques, et entre 11h et 19h. Les accès aux parcs et jardins publics sont également fermés.

10h30 : Bienvenue à toutes et tous dans ce live !