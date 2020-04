DIRECT - Coronavirus : Déconfinement, Jean Rottner veut faire "lentement mais le plus vite possible"

Retrouvez ici les informations à retenir de ce vendredi 24 avril en Moselle et dans le Pays-Haut sur l'épidémie de coronavirus et le confinement et ses conséquences.

L'essentiel

48 décès supplémentaires dans la région Grand Est entre mardi et mercredi, soit 2 612 victimes du covid-19 depuis le début de l'épidémie

La baisse du nombre d'admissions en réanimation en Moselle se poursuit, avec 137 personnes le 22 avril, soit trois de moins que la veille

Jean Rottner, le président de la région Grand Est, veut un déconfinement rapide mais sûr

9h05 : Jean Rottner, président de la région Grand Est, invité de France Bleu Lorraine Nord ce matin, souhaite sortir "lentement mais le plus vite possible" du confinement. "J'utilise cet oxymore car il faut éviter le retour de la maladie, mais il faut aussi relancer l'économie. _Si on respecte les consignes, on peut éviter une deuxième vague_. Les gestes barrière doivent se poursuivre. Nous allons acquérir des test PCR pour savoir si les gens sont malades ou pas. Si les résultats sont mauvais, il faudra savoir rester sur la pédale de frein et revenir sur certaine mesures" prévient l'élu.

9h00 : L’Élysée a annoncé hier qu'il n'y aura pas de déconfinement de manière régionalisée. L'idée avait été évoquée par Emmanuel Macron lui-même, avant sa réunion organisée hier avec des maires. D'autre part, l’Élysée annonce que le retour des élèves à l'école se fera sur la base du volontariat et que le port du masque sera obligatoire dans les transports.

9h00 : Tout le monde ne gère pas le confinement de la même façon. Cette situation fait souffrir de nombreuses personnes. La question du deuil, l'anxiété, l'isolement, les problèmes de couples ou familiaux sont souvent amplifiés. Le centre de psychologique Pierre Janet à Metz propose depuis plus d'un mois une ligne d'écoute gratuite pour toute la population. Article à retrouver ici.

9h00 : Après Metz Métropole et Thionville, c'est au tour de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence de commander des masques pour ses habitants. 70 000 masques, un par habitant. Ils seront lavables et réutilisables. C'est une entreprise de Bitche, la société Car-Ita, qui les fabriquera. Ils seront distribués dans les 38 communes de la collectivité locale.

