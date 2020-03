DIRECT - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : suivez la conférence de presse de la préfecture de région

Ce vendredi, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron portant notamment sur la fermeture de tous les établissements scolaires, la préfète de Nouvelle-Aquitaine donne une conférence de presse conjointe avec la rectrice d'académie et le directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Comment les mesures annoncées ce jeudi soir par Emmanuel Macron seront-elle mises en oeuvre en Nouvelle-Aquitaine ? Fabienne Buccio, préfète de la région (et de la Gironde), Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique et Michel Laforcade, directeur général de l'Agence Régionale de santé ont invité les journalistes à Bordeaux pour plus de précisions. France Bleu vous propose de suivre ce point en direct à partir de 17h30.

Suivez la conférence de presse à partir de 17h30

En introduction, la préfète de région rappelle que dans deux départements, la circulation est particulièrement forte : la Charente-Maritime et le Lot-et-Garonne. Le directeur de l'ARS parle de la Nouvelle-Aquitaine "en retrait" par rapport à la situation nationale. Les écoles seront fermées à partir de ce lundi, "le gros intérêt, c'est de freiner et de retarder la maladie. Le nombre de personnes atteintes en Nouvelle-Aquitaine est attendu supérieur à la capacité de prise en charge des établissements de santé."