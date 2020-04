DIRECT- Coronavirus [ J 31] En Normandie la baisse des personnes hospitalisées

le nombre de patients hospitalisés dans la région continue de baisser. Et notamment le nombre de personnes contaminés et qui sont accueillis dans les services de réanimation. Sur trois jours, la baisse est de 10 % en Normandie. Prenez la parole au 0 800 85 10 10

L'essentiel

le bilan : à l'échelle de la France, pour la première fois mercredi le nombre d'hospitalisations de manière générale a baissé. 513 personnes en moins au moment de dresser le bilan de la journée. Premier solde négatif depuis l'arrivée du virus sur le sol national. En Normandie, où le Covid 19 a tué 242 personnes dans les hôpitaux, ça baisse aussi

: à l'échelle de la France, pour la première fois mercredi le nombre d'hospitalisations de manière générale a baissé. 513 personnes en moins au moment de dresser le bilan de la journée. Premier solde négatif depuis l'arrivée du virus sur le sol national. En Normandie, où le Covid 19 a tué 242 personnes dans les hôpitaux, ça baisse aussi l'appel : Trois députés normands ont signé un appel : un texte qui propose de créer un statut de reconnaissance nationale pour accompagner les enfants des personnels soignants qui ont été contaminés et qui en sont morts.

: Trois députés normands ont signé un appel : un texte qui propose de créer un statut de reconnaissance nationale pour accompagner les enfants des personnels soignants qui ont été contaminés et qui en sont morts. l'audition : Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner est auditionné aujourd'hui, par la mission de suivi du Sénat sur les mesures gouvernementales mises en oeuvre pour lutter le Covid-19

: Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner est auditionné aujourd'hui, par la mission de suivi du Sénat sur les mesures gouvernementales mises en oeuvre pour lutter le Covid-19 l'annulation : le festival des Vieilles Charrues, le plus important pour les musiques actuelles en France l'été, a été annulé. Pour protéger 'la santé des festivaliers" face à la pandémie indique son directeur, Jérôme Tréhorel.

Le direct

6h47 [TENSIONS] : Chacun gère le confinement comme il peut et ça créé parfois des tensions. A la prison du Havre, une cinquantaine de détenus ont refusé de regagner leur cellules. Pour les prisonniers, il n'y a plus de visite au parloir, mais il y a de plus en plus de monde autour des centres pénitentiaires, des gens qui envoient des colis à l'intérieur des prisons.

6h30 : La reprise se prépare dans l'industrie automobile. Des négociations en cours sur les futures conditions sanitaires à respecter sur les chaines de montage. Discussions amorcées chez PSA à Cormelle-le-Royal dans l'agglomération caennaise ( 2000 salariés ) et chez Renault dans les deux usines de Seine-Maritime, Cléon et Sendouville (7 000 salariés )

6h16 : on prend un peu de hauteur pour commencer la journée avec une initiative originale du département de la Manche. Ce département a choisit de capter les images du confinement. C'est un drone qui va immortaliser sur vidéos les paysages sans présence humaine. Et les rues désertes. Des images étonnantes : REGARDER

6h05 : des chiffres à la baisse : en Normandie, 686 personnes sont hospitalisées ce jeudi soit une diminution de 4,2 % depuis dimanche dernier. Parmi elles, 167 sont encore en réanimation. Là c'est une diminution de 10,2 % en 72h

Bonjour et bienvenue pour suivre ensemble l'actualité de ce jeudi 16 avril