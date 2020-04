DIRECT -Coronavirus : l'actualité de ce jeudi 2 avril dans la Marne et les Ardennes

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les infos pratiques, les initiatives solidaires, et les conseils pour ce mardi 31 mars.jeudi 2 avril.

-> cliquez ici pour actualiser cet article <-

L'essentiel :

Le Coronavirus fait une première victime dans les Ardennes, à l'hopital Manchester de Charleville-Mézières. Une femme de plus de 80 ans a succombé ce mardi.

D’après les dernières données publiées par l’Agence régionale de santé, au 31 mars, 4246 personnes sont hospitalisées dans la région pour Covid-19, dont 890 en réanimation. Dans les Ardennes, 48 personnes sont hospitalisées, dont 16 en réanimation. Dans la Marne, le dernier bilan fait état de 324 patients hospitalisées, dont 61 en réanimation.

Pour la 1ère fois, l'ARS Grand Est a communiqué un chiffre, qui concerne les Ehpad : dans cette seule région 570 résidents d'Ehpad sont morts du Covid 19 depuis le début de l'épidémie.

Suivez notre direct :

10h07 - Transports en commun. Catherine Vautrin, la présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims, demande aux sociétés MARS et Citura, d’appliquer le remboursement des abonnements pour le mois d’avril. Notamment pour les usagers qui ont un abonnement annuel et qui ne peuvent pas se déplacer à cause du confinement. Mais aussi, pour les usagers qui ont un abonnement mensuel, "parce qu’ils participent aux fonctions essentielles du pas, dont les personnels soignants", précise le communiqué. Les abonnés ne seront donc pas prélevés ce mois ci, ceux qui ont déjà payé sont invités à se rapprocher de Citura.

9h35 - Une PME de Montfort-Lucy, au Sud d'Epernay, se propose pour fabriquer des visières de sécurité, gratuitement, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

9h27 - La ville de Charleville-Mézières lance un appel aux couturiers et couturières amateurs et met à disposition un modèle de masques barrières en tissu à confectionner chez soi, sur machine à coudre. Ce masque est homologuée par l'Afnor. Il faut utiliser du coton à 150 grammes par mètre carré, de la viscose à 130 grammes par mètre carré ou de la popeline de coton à 120 fils. La municipalité est prête à fournir le tissu, récupérera les masques une fois fabriqués, les lavera et les redistribuera aux personnes vulnérables. Les volontaires sont invités à se faire connaître à l'adresse mail pge@amcmz.fr ou au 06 30 39 33 53 (de 9h à midi et de 14h à 17h).

9h19 - La distribution de masques s'élargit dans les Ardennes. Les médecins spécialistes y ont désormais accès, en préfecture de Charleville-Mézières ce jeudi jusqu'à midi et de 14h à 17h.

9h18 - Bonjour à tous et bienvenue