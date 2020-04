DIRECT - Coronavirus : L'Etat vient en aide aux associations mosellanes

Retrouvez ici les informations à retenir de ce jeudi 23 avril en Moselle et dans le Pays-Haut sur l'épidémie de coronavirus et le confinement et ses conséquences.

L'essentiel

Impôt sur les revenus 2019 : pour vous aider à télé-déclarer ou remplir votre déclaration papier, la direction départementale des finances publiques, vous propose notamment des rendez-vous téléphoniques , en attendant une réouverture éventuelle des centres des impôts après le 11 mai.

: pour vous aider à télé-déclarer ou remplir votre déclaration papier, la direction départementale des finances publiques, vous propose notamment des , en attendant une réouverture éventuelle des centres des impôts après le 11 mai. L’État va verser 2,8 millions d'euros de subventions aux associations mosellanes

de subventions aux associations mosellanes Le député de la Moselle et président du groupe d'amitié France-Allemagne Christophe Arend demande, dans une lettre, un assouplissement des ouvertures de points de passage à la frontière franco-allemande.

L'ARS, l'agence régionale a publié son bilan quotidien : 988 personnes étaient hospitalisées en Moselle, dont 140 en service de réanimation. 586 personnes sont mortes du Covid 19 dans notre département.

Pour réactualiser la page, cliquez ici.

Le direct

9h24 : Le député de la Moselle et président du groupe d'amitié France-Allemagne Christophe Arend demande, dans une lettre, un assouplissement des ouvertures de points de passage à la frontière franco-allemande pour les travailleurs transfrontaliers, ainsi qu'un renforcement de la coopération franco-allemande face à l'épidémie.

9h10 : N'oubliez pas votre déclaration de revenus ! La campagne 2020 a débuté ce lundi 20 avril en Moselle. Pour la formule papier, en raison du Covid 19, les délais ont été allongés. Vous aurez jusqu'au 12 juin pour la remplir et la renvoyer aux services fiscaux.

9h02 : Après six semaines de confinement, la qualité de l'air s'améliore dans la région Grand Est. Constat établi par Atmo Grand Est qui conseille de ne pas respirer un air confiné et de bien aérer son logement.

9h00 : La préfecture de la Moselle annonce le versement, dans les jours prochains, de 2,8 millions d'euros de subventions aux associations qui œuvrent chaque jour pour faciliter la vie des habitants des 26 quartiers placés en quartier de la politique de la ville. Une centaine d'associations vont ainsi pouvoir poursuivre leur travail pendant le confinement. Des associations qui travaillent sur la parentalité, l'emploi, l'insertion, la communication ou encore le soutien à la scolarité.

9h00 : Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce direct !