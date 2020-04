DIRECT - Coronavirus : La situation ce mardi dans les Pyrénées-Orientales

LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L’HÔPITAL DE PERPIGNAN

Un décès supplémentaire a été enregistré ce lundi à l'hôpital. Depuis le début de la pandémie, dans les Pyrénées-Orientales, vingt-neuf personnes sont mortes à cause du coronavirus. 21 patients restent hospitalisés (23 la veille) dont 10 en réanimation (11 la veille).

Dans la région Occitanie, 11 personnes sont décédées ce lundi et le bilan est désormais de 373 morts depuis le début de la crise.

ARS © Radio France

Depuis le début de la pandémie, 23.293 personnes sont décédées en France.

EN DIRECT

12h00 - Les moustiques ne transmettent pas le coronavirus, selon le ministère de la santé

11h15 - Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Perpignan répond en direct à toutes vos questions

Le Dr Hugues Aumaître sera notre invité ce mardi après midi en Facebook live à partir de 14h.

11h05 - 301 nouveaux décès en Espagne

L'Espagne a recensé ce mardi 301 morts dus à la pandémie de coronavirus, un chiffre en baisse par rapport au bilan de lundi. 23.822 sont décédés en Espagne depuis la mi-mars, a annoncé le ministère de la Santé.

10h50 - Les délais de contestation des PV sont allongés

10h45 - Les huiles essentielles inutiles et même parfois dangereuses face au coronavirus

Dans un avis publié mardi, l’Anses prévient des effets indésirables de l’usage d’huiles essentielles, parfois utilisées contre le Covid-19.

10h40 - Et si on faisait classe dehors ?

Dans une tribune publiée dans Le Monde, des chercheurs et des enseignants proposent de faire l’école dehors lors de la rentrée du 11 mai. « La plupart des communes disposent d’espaces extérieurs – jardins, parcs, stades, terrains de football, forêts, etc. Et si on s’en servait pour faire classe ? », propose le texte.

10h30 - En Andorre, les habitants autorisés à sortir de chez eux en fonction de leur numéro de rue

La Principauté d'Andorre a entamé son dé-confinement et c'est une solution unique en Europe qui a été décidée par le gouvernement. Les Andorrans ont le droit de sortir de chez eux, mais pas tous les jours. C'est en fonction de son numéro de rue. Pair ou impair : à chacun son tour. Sébastien Berriot nous explique ici.

10h15 - Les collectes des déchets maintenues et annulées pour le vendredi 1er mai