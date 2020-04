DIRECT - Coronavirus : la situation dans les Pyrénées-Orientales ce dimanche 19 avril

Depuis le début de l'épidémie de COVID 19, 24 personnes sont mortes dans les Pyrénées-Orientales. 292 dans la région Occitanie.

Le nombre d'hospitalisations est en baisse depuis plusieurs jours. Ce dimanche matin, 34 personnes sont hospitalisées à Perpignan contre 38 hier matin et 47 vendredi matin. 14 personnes sont en réanimation (15 la veille).

En direct

10h30 - La barre des 8.000 morts franchie en Catalogne sud

Le bilan est désormais de 8.067 morts en Catalogne depuis le début de la crise, c'est 186 de plus que la veille. Depuis jeudi, la Catalogne a modifié son système de calcul et recueille progressivement les chiffres des salons funéraires. Hier, en fait, 213 personnes sont mortes dans les hôpitaux. C'est plus que le nombre total des décès enregistrés sur la journée car les chiffres sont récupérés à des rythmes différents et sont difficilement comparables d'un jour à l'autre et peuvent, comme là, se contredire.

En tout, 67.113 cas sont comptabilisés (testés ou ayant présenté des symptômes).

10h15 -Les numéros utiles à Perpignan

En cas de besoin, la ville de Perpignan vous propose tous les numéros utiles.