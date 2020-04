Suivez notre direct. Retrouvez l'actualité liée au coronavirus dans les Pyrénées-Orientales et en Catalogne sud.

DIRECT - coronavirus : plus de 9.000 morts en Catalogne sud

Aucun décès dû au coronavirus n'a été enregistré à l'hôpital de Perpignan hier, mercredi. Depuis le début de la crise sanitaire, 25 personnes sont mortes dans le département. Dans la région Occitanie, le bilan est désormais de 328 victimes.

En Catalogne sud, la barre des 9.000 morts a été franchie.

En direct

10h55 - Un concert de cor et carillon à la cathédrale de Perpignan ce soir à 19h45

La grande volée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan retentit tous les soirs à 20 heures pour marquer la solidarité et la reconnaissance de l’Église et des Perpignanais aux personnels de santé.

Exceptionnellement, depuis le sommet de la tour de l’église du Vieux Saint-Jean, ce jeudi 23 avril, fête de saint Georges (sant Jordi en catalan), la grande volée sera précédée d’un concert de cor et de carillon. A partir de 19 h 45, deux artistes interprèteront des pièces du répertoire de cor de chasse mais également des pièces pour carillon.

10h45 - La barre des 9.000 morts franchie en Catalogne sud

Le bilan en Catalogne sud est désormais de 9.050 morts. Sur la journée de mercredi, 205 décès de plus ont été enregistrés. 45.875 cas ont été détectés mais plus de 80.000 personnes au total ont présenté les symptômes de la maladie.

10h30 - 7.376 entreprises ont obtenu une autorisation de mise en activité partielle

A l’échelle départementale, 7 376 entreprises de toute taille ont obtenu une autorisation de mise en activité partielle. Ces demandes concernent 51 940 salariés (sur les 95 000 du secteur privé).

Une réunion avec le sous-préfet le 21 avril et avec les présidents des établissements publics de coopération intercommunale a permis de faire le point sur les perspectives d’association de ces derniers au dispositif. Actuellement, 5 183 entreprises des Pyrénées-Orientales ont déjà bénéficié de ce fonds pour un montant total de 6,8 millions d’euros, soit un montant d’aide moyen de 1 300 euros

10h15 - L'appel de l'UMIH pour éviter une saison sans plage

Dans un communiqué, le président de l'UMIH 66 demande aux élus "d'Agir avec Force pour nos métiers" en prévision de l'été.

"Une saison sans plage serait une catastrophe économique pour nos entreprises et des milliers d'emplois en danger. La mobilisation doit être de grande ampleur avec l’ensemble des départements côtiers UMIH, les activités nautiques, les Députés, les Sénateurs, les Maires, les Présidents OTI, les Départements, les Régions, les Chambres Consulaires, les confédérations économiques etc... Nous attendons de votre part un soutien massif pour l'accès sécurisé à nos belles plages. Chaque citoyen sera bien conscient du respect des gestes barrières dans l'intérêt de tous, pour profiter ensemble, de la mer et de l'océan."

