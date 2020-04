DIRECT - Coronavirus : la situation dans les Pyrénées-Orientales ce jeudi 9 avril

Une dix-neuvième personne est morte, hier mercredi, dans les Pyrénées-Orientales. 90 malades sont toujours hospitalisés dans le département (contre 97 hier) dont 31 en réanimation (contre 35 hier à la même heure). En région Occitanie, 195 patients sont décédés dans des établissements de santé.

En direct

11h15 - Un tchat pour les plus démunis avec le préfet

Pour lutter contre la propagation du COVID-19, un dispositif important, sur les volets sécuritaire et sanitaire, a été mis en place dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est nécessaire de pouvoir informer et échanger avec les habitants sur les mesures prises. Sur le volet Solidarité pour tous et actions en faveur des plus démunis Philippe CHOPIN, préfet des Pyrénées-Orientales, Nicolas MONTSERRAT, président de l’association de secours et de sauvetage FFSS66, David ROGALA, directeur des opérations et des solidarités de la Croix Rouge Française, Laurent CAVAILHES ROUX, directeur général de l’association Solidarité Pyrénées répondront aux questions des internautes,ce vendredi 10 avril 2020 à 18h,en direct sur la page facebook du préfet des Pyrénées-Orientales : https://www.facebook.com/Prefet66/