DIRECT - Coronavirus : la situation dans les Pyrénées-Orientales ce lundi 13 avril

Ce dimanche, une nouvelle victime est enregistrée dans les Pyrénées-Orientales. C'est le 22eme décès au total. Il y a toujours 77 hospitalisations à l'hôpital de Perpignan et toujours 29 personnes en réanimation.

En ce lundi de pâques, la consigne est toujours la même : Restez chez vous !

En Direct

La situation en Catalogne sud

Il y a eu 96 morts ce dimanche en Catalogne su, ce qui porte le total à 3538. 34.726 ca ont été détectés depuis le début de l'épidémie de COVID-19. La Catalogne reste la deuxième région la plus touchée d'Espagne. Le pays compte 16.972 morts.

L'émission USAP en direct sur la page Facebook de France Bleu Roussillon

Lundi, c'est rugby en direct à 14h30 sur la page Facebook de France Bleu Roussillon. Les joueurs Quentin Walcker, Jonathan Bousquet et Alban Roussel sont nos invités dans la première partie suivis des entraîneur Patrick Arlettaz et Perry Freshwater.Hugues Di Francesco, et sa guitare, son également avec nous. Posez vos questions en direct.