DIRECT - Coronavirus : la situation dans les Pyrénées-Orientales ce samedi 11 avril

Une vingtième personne est décédée dans les Pyrénées-Orientales vendredi, 79 malades sont toujours hospitalisés dans le département (contre 85 la veille) dont 33 en réanimation. En région Occitanie, huit décès sont à déplorer ce vendredi. Dans la région Occitanie, 19 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

En ce week-end pascal et avec un grand soleil, un relâchement dans le confinement est craint. La préfecture, la gendarmerie ont prévenu, les contrôles seront renforcés et notamment aux abords des hébergements touristiques mais aussi près de la plage, des lacs et endroits publics courtisés les jours de beaux temps. Même en ce week-end et même avec le beau temps, la consigne ne change pas : restez chez vous !

