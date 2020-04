Direct - Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce mardi

Le confinement face à l'épidémie de coronavirus entre dans sa 4ème semaine, voici le point sur la situation dans le Loiret ce mardi 7 avril. Etat des lieux, conseils pratiques et bons plans, retrouvez toutes les informations locales qui peuvent vous être utiles.

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19, l'Agence Régionale de Santé annonce que le Covid 19 a fait 17 nouvelles victimes en 24 heures en Centre Val de Loire (dernier bilan communiqué lundi 6 avril à 20h par les autorités de santé). Cela porte à 132 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie. L'Eure-et-Loir (29 décès) et le Loiret (25 décès) sont les deux départements les plus durement touchés. Par ailleurs l'ARS indique que 57 résidents sont décédés dans des EHPAD de la région et que 1033 sont malades.

Les infos liées au Covid-19 ce mardi dans le Loiret

10h20 : Le département du Loiret annonce dans un communiqué sa décision d'annuler le Festival de Musique de Sully sur Loire, qui devait se dérouler sur tout le territoire du 28 mai au 21 juin prochain. "Dans un contexte d’incertitude, la protection des artistes et des festivaliers face à l’épidémie du Covid19 a dicté ce choix difficile" indique le conseil départemental. Dans la mesure du possible, les artistes programmés cette année viendront en 2021 lors de la prochaine édition du Festival.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret