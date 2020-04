DIRECT - Coronavirus : les téléconsultations médicales multipliées par 200 dans les Deux-Sèvres en mars

Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, 828 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 38 de moins par rapport à la veille. Parmi elles, 236 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (-15 par rapport à la veille).

L'essentiel

Les professionnels du tourisme très inquiets pour cet été, notamment sur la côte charentaise. Ils sont certains que la saison va débuter en retard ... mais pour le reste, c'est le grand flou.

Les ventes de plans potagers. sont autorisées à présent, et avec le beau temps, c'est la ruée chez les producteurs, comme dans les serres horticoles de Prahecq, dans les Deux-Sèvres.

Le direct

11h20 : Le Grand Cognac vient en aide aux TPE (Très Petites Entreprises), aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) aux indépendants et aux micro-entrepreneurs :

Il constitue un fond de soutien de 400.000 euros, distribué sous la forme de subvention pouvant aller jusqu'à 5.000 euros et pouvant être renouvelée tous les mois. Pour solliciter cette aide, il faut demander un formulaire à l'adresse suivante : economie@grand-cognac.fr

Pour solliciter cette aide, il faut demander un formulaire à l'adresse suivante : economie@grand-cognac.fr Il met en place un prêt d'urgence économique, d'un montant entre 1.000 et 5.000 euros sous la forme d'une avance remboursable à taux 0. Il s’adresse aux TPE et PME dont le siège social et/ou l’activité principale sont basés sur le territoire de l’agglomération de Grand Cognac. Là encore, il faut demander un formulaire à l'adresse economie@grand-cognac.fr

11h10 : Et ne vous croyez pas épargnés dans les Deux-Sèvres. Les gendarmes viennent eux aussi de mettre en ligne une vidéo prise par drone des rues de Saint-Maixent-l'Ecole (elles sont très vides).

11h00 : La gendarmerie de Charente-Maritime veille au grain grâce à son drone. Ces promeneurs sur la plage ont dû l'apprendre à leur dépens :

10h50 : Avec la crise sanitaire, le nombre de téléconsultations explose. Dans les Deux-Sèvres, elles sont passées de 28, dans les deux premières semaines de mars, à près de 5700 pour le reste du mois. Des chiffres communiqués par la CPAM 79.

10h40 : On aurait presque tendance à l'oublier avec le confinement, mais le printemps est bel et bien là, et avec lui, les allergies ! Le Poitou-Charentes est en risque élevé d'après Atmo, pour le bouleau, les platanes, le frênes et les graminées. Restez chez vous !

10h30 : Les sportives de Charente-Maritime elles aussi mobilisées pour les soignants. Les membres du "Charente-Maritime Women Cycling" s'entraînent tout les jours sur leurs vélos, à la maison. Pour chaque kilomètre, 50 centimes sont reversés aux soignants des hôpitaux de Jonzac et Boscamnant. Objectif : 3.500 km, soit 1750 euros. Allez les filles !

10h20 : La course 100% féminine Les Filles de Niort annonce que le remplacement de sa 7e édition le 30 mai par une marche virtuelle ou réelle, à la maison. Les bénéfices seront reversés à l'hôpital de Niort. On peut s'inscrire en ligne.

10h10 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée dans le Poitou-Charentes.