DIRECT - Coronavirus : 900 familles charentaises dans le besoin vont être soutenues par le département

L’épidémie poursuit sa progression dans notre région avec 122 nouveaux cas confirmés, 13 décès supplémentaires, soit 165 depuis le début de l'épidémie. Depuis le 1er mars, les Ehpad et maisons de retraite ont communiqué 32 décès dans l'établissement, 20 décès de résidents ont eu lieu à l'hôpital.

L'essentiel

13 décès supplémentaires, 122 nouveaux cas confirmés : retrouvez le détail du bilan de l'ARS Nouvelle-Aquitaine département par département.

Le direct

11h20 : Le CHU de Poitiers vient de recevoir 12.000 masques en tissu d'une entreprise de Roanne. Pour découper ces masques, qui sont arrivés en rouleaux, cinq membres du personnel d’entretien des locaux de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et un membre de la blanchisserie ont été appelés.

11h10 : Des hôteliers de Poitou-Charentes posent nus pour sauver leur établissement ! Avec l’épidémie de Covid19 « on risque tous d’y laisser notre fond de commerce et de finir réellement à poil » disent-ils.

11h00 : Environ 900 familles charentaises dans le besoin vont recevoir une aide alimentaire du département, à hauteur de 45 000 euros. Il s'engage en effet à acheter des fruits, des légumes et des produits laitiers auprès de producteurs locaux, et de les distribuer (sur la base d'un montant forfaitaire) à ces familles via la plateforme Pensez local 16.

10h50 : Dans 10 minutes,la Maison de la Formation à Poitiers démarre un cycle de vidéos conférences dédiés aux formations. BTS Maintenance des Systèmes, CAP Cuisine, BTS Systèmes numériques ou Négociation : elles sont accessibles sur le site et sur la page Youtube de l'organisation. Ces portes ouvertes virtuelles continuent demain.

10h40 : Les chrétiens célèbrent aujourd’hui le Jeudi Saint. Comment faire pendant cette période de confinement quand on ne peut pas se rendre aux messes ? Fêter Pâques en ligne !

10h30 : On passe tous beaucoup plus de temps sur nos ordinateurs et nos smartphones. Attention aux arnaques et aux escroqueries ! Quelques conseils de sécurité numérique liée aux mails :

10h20 : A Royan, les sorties autorisées doivent se faire désormais le visage protégé par un masque ou à défaut par un foulard ou une écharpe. Le maire de la station balnéaire de Charente Maritime a décidé de durcir les conditions du confinement : l'arrêté municipal a été mis en ligne hier soir sur le site internet de la municipalité. Les personnes en infraction risquent une contravention de 38 euros.

10h10 : On commence avec la lecture solidaire de Gilles Tabourdeau. Tout les jours, cet enseignant en maternelle à Poitiers lit une histoire à ses petites filles en direct sur Facebook. Il dispose d’un fond important d’ouvrages dédiés aux plus jeunes. Vous pouvez vous joindre à ce moment ! C’est par là :

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée dans le Poitou-Charentes.