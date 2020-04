DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation dans le Poitou-Charentes ce mercredi 15 avril

View this post on Instagram

Depuis lundi, des Promeneurs du Net de Charente-Maritime vous encouragent durant le confinement à travers des challenges quotidiens : le confillenge ! Chaque jour un confillenge différent pour rire, s'amuser, bouger, cuisiner, faire du sport, etc. . #confillenge #promeneursdunet17 #promeneursdunet #reseauxsociaux #jeunesse #numerique #education #challenge #confinement #RestezChezVous #restonsconnectés #charentemaritime