DIRECT - Coronavirus : des chambres cinq étoiles à disposition des personnels soignants dans les Deux-Sèvres

L’épidémie poursuit sa progression dans notre région avec 101 nouveaux cas confirmés recensés le 6 avril. Depuis le début de l’épidémie, on déplore 152 décès.

L'essentiel

14 décès supplémentaires en Nouvelle-Aquitaine, 101 nouveaux cas : l'épidémie progresse en Nouvelle-Aquitaine.

Le direct

11h00 : Pendant le confinement, les dépôts sauvages persistent dans le Poitou-Charentes. Ils sont pourtant sévèrement punis. En une minute, le Grand Châtellerault rappelle les gestes utiles pour bien vous occuper de vos poubelles :

10h50 : 52 postes pour l’académie de Poitiers : voilà la nouvelle mouture de la carte scolaire laissée à la discussion des syndicats, des maire et des DASEN. « On ouvre partout, on ferme nulle part » résume le secrétaire régional de l’UNSA-Education Jean-François Roland.

10h40 : Le coronavirus est sûrement une source de stress supplémentaire pour les femmes sur le point d'accoucher. Mais les maternités de Poitou-Charentes ont mis en place des protocoles pour que les séjours se passent le mieux possible.

10h30 : Du luxe pour nos soignants ! L'hôtel cinq étoiles Alexandra Palace de Mazières-en-Gâtiné et l'hôtel Saint Martin à Saint-Maixent-L’ École près de Niort mettent à disposition des chambres pour le personnel des hôpitaux et des Ehpads. Une note d'information vient de leur être envoyée.

10h20 : Autre effort d’un site industriel de notre région : le site de Schneider Electric à Angoulême vient de remettre 900 blouses au Grand Angoulême, dans le cadre de la collecte et distribution d'équipements de protection individuelle.

10h10 : L’usine de Solvay à Melle se tourne vers la production de gel hydroalcoolique. Hier les pompiers des Deux-Sèvres sont venus leur prêter main-forte :

10h05 : On vous a parlé des malheurs de ce couple de Poitevins, partis en voyage de noces en Nouvelle-Zélande et coincés depuis trois semaines dans le pays. Bonne nouvelle pour eux : ils vont finalement être rapatriés ! La France a négocié quelques places dans un avion affrété par l'Allemagne. Départ prévu demain jeudi pour une arrivée à Poitiers samedi.

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct ! Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute la journée dans le Poitou-Charentes.