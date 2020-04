DIRECT - Coronavirus : Le point sur la situation dans le Poitou-Charentes ce vendredi 3 avril

Dans notre région, 705 personnes sont hospitalisées actuellement (données Santé Publique France du 2 avril à 14h), dont 221 personnes en réanimation ou en soins intensifs. 94 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, soit 12 de plus que mercredi.

10:30 : A La Rochelle, une couturière rochelaise s’est lancée dans la fabrication de blouses lavables pour les infirmières libérales de Charente-Maritime. Le patron est disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. Et toujours en Charente-Marentime, un groupe de « makers Rochelais et Réthais contre le Covid-19 » s’est créé sur Facebook pour fabriquer des masques. Des visières très utiles au personnel de l'Ehpad et de la Résidence Autonomie du Champ de Mars.

L'équipe de l'EHPAD et de la Résidence Autonomie du Champ de Mars (capture d'écran - post Facebook) © Radio France - Céline Autin

10:20 : si vous habitez à Bressuire (Deux-Sèvres) ou dans les environs, la ville annonce le maintien du marché jusqu’au 15 avril inclus les mardis et samedis.

10:10 : Une bonne nouvelle pour les passionnés de jeux vidéos : après l'annulation de la Gamers Assembly prévue en avril, les organisateurs relancent l’événement les 12 et 13 septembre prochains au parc des expositions de Poitiers. C’est « une nouvelle GA, allégée », tiennent-ils à rappeler, il faut donc acheter de nouvelles places. Toutes les infos sont sur leur site.

10:02 : On commence la journée avec des gestes qui font du bien. Les habitants de l'agglomération de La Rochelle remercient les éboueurs qui continuent de travailler. Quelques conseils pour les aider : ne pas changer vos habitudes de tri, et mettre vos masques, vos mouchoirs et gants usagés dans un sac plastique dédié, fermé, à garder 24 heures avant de le jeter.

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée dans le Poitou-Charentes.