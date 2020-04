DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation, les bons plans du confinement en Vaucluse ce lundi 6 avril

Le coronavirus continue sa progression. Dans le Vaucluse, on enregistre 16 décès depuis début mars. France Bleu fait le point sur les dernières évolutions de la crise sanitaire dans le département ce lundi 6 avril et vous donne aussi toutes les infos pour mieux vivre le confinement.

Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé les 8.000 morts en France, mais le nombre de décès à l'hôpital est en baisse. Le Vaucluse enregistre deux nouveaux décès d'après les derniers chiffres de Santé publique France publiés dimanche soir, ce qui porte à 16 le nombre de victimes du Covid-19. France Bleu Vaucluse fait le point sur les dernières évolutions de la crise sanitaire dans le département de ce lundi et continue de vous donner toutes les infos pour mieux vivre le confinement.

Notre direct

11h35 : Les conseillers de la chambre d’agriculture de Vaucluse restent à vos côtés en vous proposant des accompagnements à distance pour vous aider à bien remplir votre déclaration PAC. Pour cela, il faut prendre rendez-vous au 04 28 38 08 33. Et l'accompagnement se fera par téléphone et via le partage d'un écran d’ordinateur à distance avec le conseiller PAC. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les déclarations PAC peuvent être déposées sans pénalités jusqu'au 15 juin 2020.

11h15 : Devant la progression du nombre de victimes dans le Vaucluse, le préfet a lancé dimanche un message de vigilance et appelé au respect des mesures de confinement. Le dernier bilan fait état de 16 morts, de 80 personnes hospitalisées et de 24 patients en réanimation.

10h50 : Le préfet de Vaucluse annonce ce lundi l'ouverture d'un centre d'hébergement spécialisé pour accueillir les sans-abris à Avignon. Les SDF atteints du Covid 19 y seront orientés par un médecin, membre de l’équipe sanitaire mobile, portée par le groupe SOS Solidarités, qui vient d’être constituée.

10h30 : Depuis ce lundi, vous pouvez remplir votre attestation de déplacement sur votre smartphone. Une manière de contrôler plus facilement vos déplacements pour les forces de l'ordre. Le formulaire papier, à imprimer et à remplir (ou bien à écrire à la main soi-même), est obligatoire depuis le 17 mars et le début du confinement en France. Jusqu'à présent, aucune version électronique n'était acceptée par les forces de l'ordre. Le formulaire est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.

10h15 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.