DIRECT - Coronavirus : trois décès en 24 heures, le point sur la situation en Vaucluse ce jeudi 9 avril

Le bilan de la pandémie de coronavirus en France est de 10.869 morts. Le Vaucluse a enregistré trois décès en 24h, selon le dernier bilan de Santé publique France publié mercredi soir, ce qui porte à 19 le nombre de victimes depuis début mars. Dans le département, 82 personnes sont hospitalisées et 22 se trouvent en service de réanimation. France Bleu Vaucluse vous donne les dernières infos sur la crise sanitaire dans le département ce jeudi 9 avril et les bons plans pour mieux vivre le confinement.

L'essentiel

Le dernier bilan dans le Vaucluse publié mercredi soir, fait état de trois nouveaux décès en 24 heures.

Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, a indiqué l'Elysée mercredi soir. Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi soir, peu après 20h.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

pour répondre aux questions : le 0800 130 000. Tous les bons plans confinement dans le Vaucluse sont recensés dans cet article.

Notre direct

11h15 : Les Lions club et les Rotary se mobilisent pour aider les malades dans les hôpitaux ou les résidents des Ehpad. C'est ainsi qu'à Cavaillon, le Rotary club a offert des tablettes à la résidence Saint-Martin et à l'Ehpad de la commune. A Avignon, le Lions club a remis dix tablettes numériques à l’hôpital Henri-Duffaut pour permettre aux malades hospitalisés d'avoir un contact vidéo avec leurs proches.

10h55 : Le Secours catholique lance un appel au Président de la République et demande le versement d'une prime de solidarité pour les familles en difficulté. "Pour les personnes et les familles les plus modestes, le confinement signifie baisse de revenus, surconsommation de chauffage et d’électricité, hausse des dépenses pour se nourrir face à la fermeture des cantines scolaires, alors même que les circuits d’aide alimentaire sont affaiblis. C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui le versement d’une prime de solidarité de 250€ par personne et par mois pour les personnes les plus en difficulté. Cette somme est nécessaire pour couvrir les dépenses alimentaires et les factures énergétiques des logements."

Le Secours catholique demande le versement de cette prime automatiquement à tous les allocataires de minima sociaux, aux jeunes précaires et aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire.

10h40 : Le préfet de Vaucluse a délivré un nouveau message de prudence mercredi soir, après l'annonce de trois nouveaux décès dans le département. Ce bilan "doit inciter chacun au respect des règles de confinement", a-t-il insisté dans un communiqué.

10h30 : Le site internet GEOPORTAIL permet de calculer le rayon de 1 kilomètre autour de son domicile. C'est dans ce rayon que sont autorisés "les déplacements brefs, liés à l'activité physique individuelle, à la promenade avec les membres du domicile ou encore aux besoins des animaux de compagnie".

10h15: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.