DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation, les infos pratiques en Vaucluse ce mardi 7 avril

Déjà trois semaines! Un confinement c’est le calme total pour la majorité d’entre nous mais c’est aussi un combat et un engagement difficile pour tout le personnel du monde médical ainsi qu’aux personnes qui travaillent pour la solidarité nationale en affrontant le virus. Chaque jour de nouveau cas, parmi eux certains de mes amis. Soyez très prudent, ça risque de durer un moment. En attendant, je progresse en guitare. Je vous laisse regarder, apprécier, et vous marrer un peu!🙈😉 #stayathome #takecare #keepsmiling