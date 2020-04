DIRECT - Coronavirus : les informations à retenir en Vaucluse ce dimanche 12 avril

Dans le Vaucluse 76 personnes sont hospitalisées et 18 se trouvent en service de réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 26 personnes sont décédées dans le département. 133 personnes ont pu retrouver leur domicile.

10h45 : Vous n'êtes pas diagnostiqué allergique à la poussière, à la moisissure ou aux poils d'aminaux, mais avec le confinement vous avez remarqué des sifflements dans la poitrine ou une toux sèche. Pas de panique, le Professeur Chantal Raherison, présidente de la Société de pneumologie de langue française explique qu'il s'agit de symptômes allergiques. Si vous voulez être certain de ne pas passer à côté des symptômes du Covid-19, le professeur ajoute : "Dans l'allergie, il n'y a pas de température, pas de tableau infectieux, pas de fièvre, pas de frissons et généralement les patients n'ont pas non plus de fatigue intense, ni de perte d'odorat comme cela été signalé dans le Covid-19".

10h20 : Selon un sondage de l'Ifop pour la fondation Jean Jaurès, 53 % de la population serait hostile à l'idée de rendre obligatoire l'installation de l'application gouvernementale "StopCovid". Grâce à un système de traçage, l'application devrait être en mesure d'informer les français ayant été en contact avec des cas positifs. Pour le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O, la réussite du projet StopCovid est très incertaine. Il met notamment en cause les implications pour la vie privée qui pourraient poser questions.