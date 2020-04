DIRECT - Coronavirus : les infos à retenir de ce mercredi 1er avril

Retrouvez les dernières nouvelles liées au coronavirus et au confinement en Normandie ainsi que les informations pratiques. Intervenez sur notre antenne sur toute la région en appelant le 0800.85.10.10 ou via nos pages Facebook.

En ce seizième jour de confinement lié à la pandémie du coronavirus, retrouvez ici les toutes dernières informations actualisées concernant la Normandie.

L'essentiel

Avec 19 décès supplémentaires selon l'ARS . La journée d'hier mardi a été la plus meurtrière en Normandie depuis le début de l'épidémie. 161 personnes sont en réanimation.

est décédé dans un des suites du coronavirus. L’hôpital de Saint-Lô cherche "de toute urgence" du personnel pour son service de réanimation

du personnel pour son service de réanimation Les voyagistes ont annoncé le report de tous les départs prévus jusqu'au 15 mai

Le Festival Jazz sous les pommiers est annulé, donne rendez-vous l'an prochain pour la 40e édition . Annulation également du Festival Voix sur Seine. Report aussi des championnats du Monde de horse-ball à Saint-Lô.

Le Direct du 1er avril

7h30 : CHU de Caen : Un circuit sécurisé dédié pour les malades du cancer afin d'éviter la contamination au Covid-19.

7h15 : Le couvre-feu de Lisieux annulé !

7h : L'hôpital de Saint-Lô cherche de toute urgence des infirmiers et infirmières pour son service de réanimation. L'établissement a compté le week-end dernier 11 patients en réanimations sur les 16 lits disponibles. Trois patients ont dû être transférés vers les hôpitaux de Cherbourg et de Caen.

6h55 : Météo : Ça reste frisquet dans la région ce matin où le mercure tourne autour de 0°C. Les minimales pour l'Orne avec -1°C à Argentan et à Flers.On relève 0°C à Evreux et à Rouen, 1°C à Caen et Granville, 3°C au Havre. La maximale pour Cherbourg avec 6°C. Cet après-midi, on attend des températures entre 9 et 12°C dans la région.

6h50 : Impôts : La déclaration des revenus a été repoussée. Elle commencera le 20 avril au lieu du 9.

6h45 : Livraison et "drive" : les petits commerces normands tentent de s'adapter pour réduire le plus possible la perte de chiffre d'affaire durant le confinement. Exemple ci-dessous à Rouen.

6h40 : Les deux bacs de Seine encore en fonctionnement, Duclair et La Bouille, réduisent le nombre de passagers en raison de l'épidémie de Coronavirus. Plus d'informations dans cet article signé Yves-René Tapon.

6h30 : Un homme de 49 ans est décédé dans l'incendie de son appartement ce mercredi matin vers 2 heures à Fleury-sur-Andelle dans l'Eure. 27 habitants de l'immeuble ont été évacués durant l'intervention des pompiers.

6h20 : Des respirateurs artificiels de vétérinaires dans les hôpitaux. "La plupart des respirateurs pour les animaux sont compatibles avec les humains, et il y avait un gros besoin, pas forcément en Normandie mais ailleurs en France dans les régions les plus touchées".

6h15 : Economie. Emmanuel Macron a promis des aides, via un fond de solidarité, pour tous les commerçants et travailleurs indépendants dont l’activité est plombée par les mesures de confinements. Mais un critère d’attribution, certes allégé hier, est jugé excessif par certains intéressés normands. Plus d'informations dans l'article de Didier Charpin.

6h05 : Les soignants envisageaient le pic de l'épidémie pour ce milieu de semaine en Normandie. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait jamais eu autant de morts que lors de la journée d'hier dans la région. 19 normands ont perdu la vie à cause du Covid-19, portant le total des décès à 62. Sur 535 hospitalisations, 161 patients sont en réanimation, soit une augmentation de 44% en seulement 72 heures.

6h : Bonjour à tous ! C'est parti pour le Live de ce mercredi 1er avril. Vos trouverez ici toutes les informations importantes de la région.