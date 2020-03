DIRECT - Coronavirus : les infos pratiques et le point sur la situation en Normandie ce jeudi

La Normandie est toujours confinée face au coronavirus ce jeudi 19 mars. Comme chaque matin, France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie vous accompagne avec des intervenants, des explications et des infos pratiques.

Depuis mardi midi, plusieurs mesures de lutte contre le coronavirus ont été mises en place avec notamment des obligations de confinement et des restriction de déplacement. France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie sont mobilisées pour vous accompagner ce jeudi 19 mars.

Le "coup de gueule" de Force Ouvrière

Certaines sociétés ne jouent pas le jeu selon, Yann Perrotte secrétaire dans la Manche de Force Ouvrière : "dans beaucoup d'entreprises, même dans des domaines non-agroalimentaires, les salariés sont côtes-à-côtes et ne comprennent pas pourquoi les employeurs ne prennent pas de mesures."

Le syndicaliste, qui évoque "un coup de gueule," conseille "_aux salariés de saisir leurs employeurs pour demander aménagement des postes ou exercer leurs droits de retrai_t."

Une situation qui touche "surtout les services d'emballages et de commande" selon Yann Perrotte qui ajoute: "les salariés sont doublement inquiets, car autour d'eux les services administratifs sont en télé-travail, eux."

Des travailleurs plus ou moins inquiets

Dans les maisons de retraite, la précaution règne, mais pas forcément l'inquiétude. "On a encore du matériel pour un mois", témoigne Anthony de Digosville sur l'antenne, salarié d'un Ephad. "On a un médecin qui a contracté la maladie, mais on ne se pas trop la question si on peut être infecté. Les congés ont été annulés, on prend nos précautions. On se dit que si chacun y met du sien, on doit pouvoir traverser cette crise sereinement."

Ce qui n'est pas forcément le cas d'Arnaud de Granville, un éboueur qui travaille toujours. "Je suis stressé par certaines choses, on collecte les déchets, on respire un peu tout, on ne sait pas si on peut attraper un truc. Certains collègues sont anxieux, ça apporte des tensions", explique-t-il.

La situation dans les diocèses

L'épidémie de coronavirus touche aussi les églises avec l'annulation des messes. "Nous sommes pas encore au chômage technique, nous avons encore quelques inhumations et une animation spirituelle que nous mettons en place sur les réseaux sociaux et Whatsapp notamment", explique Laurent Berthoult, curé et porte-parole du diocèse de Bayeux-Lisieux.

"Les familles réagissent plutôt bien, nous proposerons après la crise de nous réunir pour rendre hommage aux morts et célébrer ce qu'on n'a pas pu célébrer" ajoute-t-il.