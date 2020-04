DIRECT Coronavirus : plus de 900 morts en Alsace, toujours pas de marchés à Strasbourg

Suivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace du samedi 11 avril : les nouvelles de l'épidémie, les informations pratiques, les gestes d'entraide en période de confinement.

L'essentiel

· Le dernier bilan fait état de 913 personnes décédées dans les hôpitaux en Alsace. Le nombre de décès par jour continue de diminuer.

· La préfecture du Bas-Rhin refuse que les marchés de Strasbourg rouvrent la semaine prochaine.

· Les forces de l'ordre renforcent les contrôles en Alsace. Dans le Haut-Rhin, faire son jogging est interdit entre 11h et 19h pendant le week-end de Pâques.

· La Région Grand Est va commander des millions de tests de dépistage du Covid-19.

· L'attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone est disponible. Vous pouvez aussi la télécharger pour l'imprimer sur papier en cliquant ici.

· Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

· Toutes les infos pratiques à connaître en cette période de confinement sont regroupées dans cet article.

· Vous pensez avoir des symptômes ? Avant d'appeler le 15, faites ce test en ligne conçu par des spécialistes pour vous aider à détecter la maladie.

> Cliquez ici pour actualiser la page

Le direct

10h25 : Si vous sortez, n'oubliez pas votre attestation, mais aussi votre pièce d'identité, rappelle la préfecture du Haut-Rhin.

9h55 : Plus de 13.000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles "un enfant de moins de 10 ans" en Ile-de-France, dont les causes de décès semblent toutefois "multiples", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, 13.197 personnes sont mortes dont 8.598 à l'hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433).

9h45 : On rappelle que les préfets des deux départements alsaciens ont durci les conditions du confinement pour ce weekend pascal. Dans le Bas-Rhin, les déplacements doivent se faire seul, que ça soit pour courir, promener son chien ou faire ses courses. Dans le Haut-Rhin, le jogging est interdit entre 11h et 19h jusqu'à lundi y compris. En France, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés selon le ministère de l’Intérieur.

9h20 : Le dernier bilan des autorités de santé fait état de 913 personnes décédées dans les hôpitaux en Alsace (1.952 morts dans le Grand Est). Le nombre quotidien de décès continue de baisser dans les deux départements alsaciens, ainsi que le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation. On compte tout de même encore 2.129 personnes hospitalisées en Alsace, dont 398 en réanimation.

9h : Les marchés alimentaires de Strasbourg resteront fermés la semaine prochaine. Ils ne sont plus ouverts depuis fin mars. La ville a sollicité la préfecture du Bas-Rhin, qui n'a pas autorisé leur réouverture, malgré des mesures de sécurité accrues.