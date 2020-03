DIRECT - Coronavirus : Première nuit sous couvre-feu à Charleville-Mézières

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les initiatives solidaires, les conseils, les infos pratiques pour ce dimanche 22 mars.

L'essentiel

Dans le Grand Est, 1767 personnes sont hospitalisées dans le Grand Est, dont 300 en réanimation , selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. 230 personnes porteuses du coronavirus sont décédées depuis le début de l'épidémie dans la région. Dans les Ardennes, on compte désormais 12 cas.

Un couvre-feu est instauré depuis hier soir à Charleville-Mézières, de 22h à 6h .

. #RestezChezVous ! Les contrôles sont renforcés.

Suivez notre direct

11h30 - Le Lycée Pierre Balle de Sedan a fourni, aux services de réanimation et de bloc opératoire de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières, des lunettes de protection suite à l'appel d'une infirmière sur les réseaux sociaux.

11h - Le flux de patients en réanimation dans les hôpitaux du Grand Est a augmenté de 38% en seulement 24h, selon un bilan de l'Agence régionale de santé (ARS). Samedi 21 mars à 15h, 1.767 personnes étaient hospitalisées dans la région, dont 435 en réanimation, soit 83 de plus par rapport à la vendredi.

10h50 - Jean Rottner, le président de la région Grand Est s'interroge sur Twitter de l'utilité de l'arrêt des usines en France, à l'instar de l'Italie où le gouvernement a décidé hier soir de la fin "de toute activité de production non essentielle".

10h30 - Le Collectif Sövkipeu annonce sur Facebook le relogement d'une partie des familles qui se trouvaient jusqu'à présent dans un squat de Reims. Ils étaient jusqu'à 80, sans eau. Le collectif rappelle qu'une vingtaine de personnes se trouvent encore dans le squat et en appelle à la préfecture.

10h - Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne vous souhaite un bon dimanche et surtout, restez chez vous ! Bon courage aux personnels soignants et aussi aux routiers qui peuvent circuler aujourd'hui, les syndicats surveillent le respect des conditions de travail et de sécurité.