DIRECT - Coronavirus : 2 millions de masques chirurgicaux ont été livrés la nuit dernière dans le Grand Est

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les infos pratiques, les initiatives solidaires, et les conseils pour ce mercredi 1er avril.

L'essentiel :

Le pic de l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore arrivé dans le Grand Est. Selon l'ARS, il va falloir attendre encore deux semaines avant de constater une diminution des hospitalisations et des admissions en réanimation dans la région.

La barre des 1000 morts a été franchie ce mardi dans le Grand Est.

2 millions de masques de protection sont arrivés la nuit dernière dans le Grand Est, en provenance de Chine.

Au niveau national, 499 décès supplémentaires en 24 heures ont été enregistrés. Le coronavirus a déjà fait 3 523 morts en France, selon le bilan de mardi soir, communiqué par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. 5 565 personnes sont en réanimation en France, 22 757 sont hospitalisés.

10h55 - La ville de Sedan a elle aussi décidé de désinfecter ses rues. "Ce sera fait à partir de lundi", précise le maire Didier Herbillon.

10h51 - Pour aider le secteur agricole, le Conseil départemental de la Marne met en relation les bénéficiaires du RSA et les exploitations.

10h29 - Dans les Ardennes, 36 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 dont 16 en réanimation, selon un dernier bilan. Parmi les patients en réanimation, 13 viennent d'autres départements du Grand-Est et 11 son intubés et sous respirateur.

10h24 - "90% de nos chantiers sont à l'arrêt, nous n'assurons que les dépannages et l'entretien urgent des réseaux".Le secteur des travaux publics est particulièrement touché par le ralentissement de l'activité. Hervé Noël, le président de la Fédération des travaux publics du Grand Est, dont dépendent 30.000 salariés alsaciens, lorrains et champardennais, a témoigné ce matin sur France Bleu. Cette situation s'explique par l'impossibilité d'assurer la protection des ouvriers sur les chantiers : "on ne peut pas travailler en respectant les distances d'un mètre et les gestes barrières. Et puis un chantier demande une grosse logistique, pour assurer le transport, les repas", dit-il.

10h - Le groupe Courlancy Santé à Reims reçoit une centaine de surblouses jetables, de la part de Malteurop, l'un des leaders mondiaux sur le marché du malt. C'est ce que fait savoir Investi in Reims, l'association financée par le Grand Reims et la CCI de la Marne.

9h55 - Dans les Ardennes, l'aérodrome Etienne Riché, près de Charleville-Mézières, est utilisé par les secouristes du Grand Est dans la lutte contre le Covid-19.

9h33 - On en sait un peu plus, à propos de l'autocar médicalisé qui transportait huit malades du coronavirus et qui a du faire demi-tour entre les hôpitaux de Reims et Tours ce mardi. Pour l'Agence régionale de santé, les patients n'étaient pas prioritaires car ils ne se trouvaient pas en réanimation. Le véhicule a été forcé à rebrousser chemin moins d'une heure après son départ depuis le CHU de Reims. "Ce sont les services de réanimation qui sont les plus en tension en ce moment donc on privilégie les transferts de malades en réanimation", indique à France Bleu Christophe Lannelongue, de l’Agence Régionale de Santé Grand-Est. Le CHRU de Tours explique être d'accord pour accueillir ces malades de Reims, "parce que, chez eux, les patients sont dans le couloir. On pouvait aider pendant un temps et peut-être qu'après la vague ils auraient fait de même pour nous", explique le chef du service des maladies infectieuses, Louis Bernard. La procédure de transfert doit normalement être validée par les hôpitaux, mais aussi par les agences régionales de santé concernées et par le centre de crise national de la Direction générale de la santé.

9h25 - 2 millions de masques chirurgicaux commandés par la Région Grand Est sont arrivés la nuit dernière. L'avion en provenance de Chine a atterri à l'aéroport de Bâle Mulhouse. Les masques bénéficieront en priorité aux EHPAD, aux structures d’accueil de personnes handicapées, ou encore aux associations d’aide à domicile dans le Grand Est. La Région précise que les professionnels de santé libéraux seront destinataires de deux autres livraisons : 2 millions de masques seront réceptionnés le vendredi 3 avril, la dernière livraison (1 million d’unités) devant intervenir dans les prochains jours.

