DIRECT Coronavirus: suivez l'évolution de la situation dans le Loiret ce dimanche

Au 13ème jour de confinement en France, on fait le point en direct sur l'évolution de la situation dans le Loiret en ce dimanche 29 mars.

Désormais l'Agence Régionale de santé ne donne plus ne nombre de contaminations dans son bilan quotidien de l'épidémie de COVID 19. Dans son dernier bilan publié hier soir, l'ARS recense 9 personnes décédées ces dernières 24 heures du virus en région Centre-Val-de-Loire, cela porte à 35 le nombre de morts du COVID-19 dans la région. Pour le Loiret, il y a eu 2 décès : 2 femmes de 70 et 101, l'une se trouvait au centre de convalescence d'Olivet, l'autre au CHRO. La région compte également 8 malades en plus hospitalisés en réanimation pour un total qui s'élève à 89.

Les infos de ce dimanche liées au COVID-19 dans le Loiret

11H30 : Le patron des restaurants Burger King du Loiret proposent de mettre ses Drives à disposition pour les transformer en " Drive de dépistage" au Coronavirus # Solidarité.

10H15 : Information sportive pour commencer qui intéressera les basketteurs amateurs. Comme beaucoup de fédérations, la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) prend les devants pour la fin de saison des amateurs. Afin de préserver la santé des pratiquants, toutes les compétitions qui dépendent de la fédération sont arrêtées. Ensuite, en fonction de l'avancement des championnats, des dispositions particulières ont été prises. Tous les détails sont à retrouver ici. Pour les professionnels (Jeep Elite et Pro B) et pour la Ligue féminine, des décisions seront prises en avril en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret