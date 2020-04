DIRECT - Coronavirus : annulations de festivals en série, suivez la situation en Vaucluse ce jeudi 16 avril

Comme chaque jour, France Bleu Vaucluse fait le point sur la situation dans le département et vous donne les infos pratiques pour ce jeudi 16 avril

Depuis le début de l'épidémie, 106.206 cas de coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon mercredi soir. Et pour la première fois, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. C'est le cas aussi en Vaucluse où l'on compte 69 personnes hospitalisées, dont 16 en réanimation. Le département enregistre deux décès supplémentaires en 24 heures.

Dans les annonces de festivals annulés, les Chorégies d'Orange 2020.

L'annulation du Festival d'Avignon est un tsunami économique, nos explications ici.

11h26 : Comme chaque jour, Vaucluse Tourisme publie une photo du département pour s'évader un peu. Aujourd'hui, la contemplation de Roussillon.

11h14 : A Orange, les Cycles Trousse ont mis en place, depuis le début du confinement, un service #restezchezvous. Olivier se déplace chez les particuliers pour toutes les réparations de vélo nécessaires, du vélo enfant au VTT adulte, gratuitement. Par ailleurs il a été sollicité par le magasin Casino Saint Lazare d’Avignon, pour assurer les livraisons intramuros avec un cahier de charges précis : six caisses devaient être placées et transportées, sans pour autant que cela soit un vélo cargo. Olivier a travaillé et conçu lui-même le vélo sur mesure pour que le magasin puisse assurer ses livraisons durant le confinement.

10h55 : Et si on jouait un peu ? Carpentras propose chaque jour pendant les vacances un jeu des sept différences sur Carpentras. Ce jeudi, sept différences se sont glissées sur ces photos aériennes de la coulée verte. A vous de jouer ! Les réponses seront données vendredi.

10h40 : les derniers chiffres de l'épidémie dans notre région. 11692 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie ; 1926 sont hospitalisées dont 403 en réanimation. On compte 397 décés et 2350 personnes sont sorties de l'hôpital et ont regagné leur domicile.

10h31 : Le festival "Le Printemps de Plein les Mirettes" est annulé. Dédié aux 0/6 ans, il devait avoir lieu à Carpentras. Rendez-vous en 2021 !

10h25 : Les derniers chiffres de l'épidémie dans notre département.

69 personnes testées positives au Covid-19 sont hospitalisées en Vaucluse dont 16 en réanimation

personnes testées positives au Covid-19 sont hospitalisées en Vaucluse dont 16 en réanimation 29 personnes positives sont décédées soit deux de plus en 24 heures (23 à l'hôpital et 6 en EHPAD)

personnes positives sont décédées soit deux de plus en 24 heures (23 à l'hôpital et 6 en EHPAD) 129 personnes sont sorties de l'hôpital et rentrées à leur domicile

10h00: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.