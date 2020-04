DIRECT - Coronavirus : suivez la situation en Vaucluse ce lundi 13 avril

Le coronavirus continue de faire des victimes. Dans le Vaucluse, on enregistre 27 décès depuis début mars. France Bleu fait le point sur les dernières évolutions de la crise sanitaire dans le département ce lundi 13 avril et vous donne aussi les bons plans pour mieux vivre le confinement.

Selon le dernier bilan publié dimanche soir par Santé publique France, le Vaucluse enregistre 27 victimes depuis début mars. Le bilan intègre désormais les personnes décédées en Ehpad, on compte désormais cinq résidents décédés. 79 personnes sont hospitalisées et 19 se trouvent en service de réanimation. 120 personnes sont sorties de l'hôpital et ont pu rentrer chez elle.

Ce lundi soir, Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20h à propos du confinement. Comme chaque jour, France Bleu Vaucluse fait le point dans cet article sur la situation dans le département et vous donne les infos pratiques pour mieux vivre le confinement.

L'essentiel

Un nouveau décès en Vaucluse, selon le bilan de l'ARS PACA publié ce dimanche soir.

en Vaucluse, selon le bilan de l'ARS PACA publié ce dimanche soir. Des milliers de masques ont été commandés par plusieurs communes du Vaucluse.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce lundi soir, peu après 20h.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Notre direct

11h35 : En cette période de confinement et alors que les vacances débutent, le centre de loisirs vient chez vous ! Pour accompagner les parents, les Caf mettent en ligne sur monenfant.fr un nouvel espace qui propose chaque jour des activités ludiques et éducatives différentes. Ce centre de loisirs virtuel vous propose des idées amusantes et originales pour organiser sa journée.

11h10 : Afin de continuer à garder le lien malgré le confinement durant la crise du coronavirus, la ville d’Avignon vous propose de publier dans le prochain magazine avignon(s) (sortie début mai) vos photos prises depuis votre balcon ou votre fenêtre. Ne sortez pas pour prendre les photos, précise la ville, donnez à voir uniquement ce qui est devant chez vous, pour partager votre quotidien à l’heure de cette crise sanitaire. Pour participer, envoyez votre proposition (photo JPEG, 150 dpi, maxi 1M0, libre de droits avec votre accord écrit pour publication bénévole sur le magazine et/ou les réseaux sociaux de la ville d’Avignon), avant le 24 avril à :

communication@mairie-avignon.com.

10h45 : MiiMOSA, plateforme de financement participatif dédiée à l’agriculture et la marque cosmétique La Provençale bio, lancent un appel à projets 100% PACA. L'objectif est de soutenir les projets d'agriculteurs-agricultrices bio ou en conversion Bio. Toutes les infos sont à retrouver sur le site La Provençale avec MiiMOSA.

10h30 : L'Agence régionale de santé pour la région PACA a publié les chiffres pour ce dimanche 12 avril. Actuellement, 1.847 personnes sont hospitalisées (79 en Vaucluse), 439 en réanimation (19 en Vaucluse), et 328 personnes sont décédées (27 en Vaucluse).

10h15 : Le site internet GEOPORTAIL permet de calculer le rayon de 1 kilomètre autour de son domicile. C'est dans ce rayon que sont autorisés "les déplacements brefs, liés à l'activité physique individuelle, à la promenade avec les membres du domicile ou encore aux besoins des animaux de compagnie".

10h00: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.