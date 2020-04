DIRECT - Coronavirus : reprise des visites dans les Ehpad, suivez la situation en Vaucluse ce lundi 20 avril

Les Français ne retrouveront "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" la crise du coronavirus, a averti dimanche Edouard Philippe en présentant "les grandes règles" qui devraient conduire au déconfinement à partir du 11 mai. La nouvelle de ce lundi en Vaucluse et partout en France, c'est la reprise des visites dans les Ehpad "sans contact physique".

Le Vaucluse compte 31 décès dont six en Ephad depuis début mars, selon un dernier bilan publié dimanche soir. France Bleu fait le point sur les dernières évolutions ce lundi 20 avril et vous donne les infos pratiques et bons plans du jour en Vaucluse.

L'essentiel

Visites en Ehpad, télétravail, politique de dépistage, port du masque, France Bleu fait le point des annonces d'Edouard Philippe et Olivier Véran ce dimanche.

Matinale spéciale Festival d'Avignon sur France Bleu Vaucluse mardi matin. Un conseil d'administration se tient ce lundi.

sur France Bleu Vaucluse mardi matin. Un conseil d'administration se tient ce lundi. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Notre direct

11h50 : Un numéro vert pour venir en aide aux parents et aux enfants confinés est lancé ce lundi 20 avril par l'association Egal Accès de Pernes-les-Fontaines. Il a pour but "d'aider, d'orienter et de trouver des solutions pratiques et rapides aux écoliers, collégiens et lycéens." Cette veille téléphonique assurée par une spécialiste du soutien scolaire permettra de lutter contre le décrochage scolaire, l'une des conséquences du confinement. Le numéro à appeler : 0.800.948.813 le lundi matin de 9h à 12h ; le mercredi et le jeudi de 14h à 17 h.

11h37 : Pendant le confinement, il est important de pouvoir continuer à faire des projets. Comme chaque jour, Vaucluse Tourisme, vous donne quelques idées et vous emmène en balade dans le département. Aujourd'hui, le Top 10 des choses à faire au printemps en Provence. Si on ne peut pas les faire physiquement, on peut au moins s'évader !

11h25 : La Chambre des métiers et de l'artisanat Paca a déployé une carte interactive pour permettre de localiser les artisans ouverts (boulanger, boucher, plombier...) proches de chez soi. Les artisans peuvent s'y référencer gratuitement.

11h10 : La ville de Sorgues a commandé 30.000 masques pour ses habitants. Dans le même temps, son maire a lancé sur Facebook un appel aux couturières et couturiers. Ainsi, la ville a acquis tissu, fils et élastiques et propose d’offrir le matériel ainsi qu’un patron homologué par l’AFNOR (association française de normalisation) à toutes les personnes qui voudraient confectionner bénévolement des masques à leur domicile. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲𝘀-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝟬𝟲 𝟰𝟮 𝟱𝟰 𝟮𝟯 𝟱𝟴.

10h52 : L'Agence de santé régionale Paca relaie ce lundi matin les réponses de la fédération Atmo France aux 10 questions que se posent les Français sur la qualité de l'air en cette période de confinement.

10h40 : Equipé de 3 imprimantes 3D, le département Packaging, Emballage et Conditionnement (PEC) de l’IUT d’Avignon Université a lancé son initiative solidaire en fabriquant des visières de protection pour les personnels soignants, de santé et de sécurité en priorité. À l’initiative de la direction, de deux enseignants, Régis Bringuier et Yannick Knapp, également chef du département PEC, et de Yassine Bouchouka, étudiant en deuxième année, plus de 60 visières ont été fabriquées depuis le 6 avril.

10h25 : Si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, la Caf vous rappelle qu'il y a une application mobile "Caf-Mon Compte". Elle permet de suivre son dossier et faire des démarches en ligne.

10h15 : Les derniers chiffres du Covid-19 en Vaucluse

66 personnes testées positives au Covid-19 et hospitalisées

personnes testées positives au Covid-19 et hospitalisées 17 personnes sont en réanimation

personnes sont en réanimation 31 personnes décédées

personnes décédées 141 personnes sont sorties de l'hôpital et de retour à domicile

10h00: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.