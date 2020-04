DIRECT - Coronavirus : suivez la situation en Vaucluse ce mercredi 15 avril

Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a fait plus de 15.000 morts en France, et promis que les écoles et crèches commenceront à rouvrir progressivement à partir de cette date. Pour Avignon et le Vaucluse, l'une des conséquences des annonces du Président de la République est l'annulation du Festival d'Avignon qui sera actée en conseil d'administration le 20 avril.

Selon le dernier bilan publié ce mardi soir, le Vaucluse n'enregistre aucune nouvelle victime du covid-19 ces dernières 24 heures. Les chiffres sont stables, avec 73 personnes hospitalisées, dont 17 en réanimation.

L'essentiel

Aucun nouveau décès en Vaucluse, selon le bilan de l'ARS PACA publié mardi soir.

en Vaucluse, selon le bilan de l'ARS PACA publié mardi soir. Une aide exceptionnelle va être versée aux familles les plus démunies.

L'annulation du Festival d'Avignon est un tsunami économique, nos explications ici.

est un tsunami économique, nos explications ici. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

pour répondre aux questions : le 0800 130 000. Tous les bons plans confinement dans le Vaucluse sont recensés dans cet article.

Notre direct

10h45 : A partir de jeudi, une tolérance sera accordée dans les déplacements pour les personnes souhaitant adopter un animal en refuge. Attention aux règles à respecter : l'animal devra être choisi en amont sur le site internet de la SPA, un rendez-vous précis sera fixé et le refuge émettra une attestation dématérialisée comportant l'horaire du rendez-vous. De plus, le candidat à l'adoption devra se déplacer seul et être muni, en plus de l'attestation de la SPA, d'une attestation de déplacement dérogatoire pour "motif familial impérieux." Pour joindre la SPA de Vaucluse : 04.90.38.07.89.

10h27 : Le préfet de Vaucluse notait mardi soir "une tendance à la stabilisation dans le département".

10h15 : Le site internet GEOPORTAIL permet de calculer le rayon de 1 kilomètre autour de son domicile. C'est dans ce rayon que sont autorisés "les déplacements brefs, liés à l'activité physique individuelle, à la promenade avec les membres du domicile ou encore aux besoins des animaux de compagnie".

10h00: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.