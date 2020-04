DIRECT - Coronavirus : baisse des hospitalisations, suivez la situation en Vaucluse ce vendredi 17 avril

La baisse du nombre d'hospitalisations liées au coronavirus se confirme. En Vaucluse, 69 personnes sont hospitalisées dont 16 en réanimation. France Bleu fait le point sur les dernières évolutions de la crise sanitaire ce vendredi 17 avril et vous donne les infos pratiques et bons plans du jour.

La bonne nouvelle de ces derniers jours, c'est la baisse du nombre d’hospitalisations. Cette tendance se confirme aussi en Vaucluse où l'on compte 69 personnes hospitalisées, dont 16 en réanimation. Le département compte 29 décès depuis début mars selon un dernier bilan jeudi soir. Comme chaque jour, France Bleu Vaucluse fait le point dans cet article sur la situation dans le département et vous donne les infos pratiques pour mieux vivre le confinement ce vendredi 17 avril.

L'essentiel

Le dernier bilan en Vaucluse fait état de 29 décès depuis début mars

La situation est stable depuis une semaine à l'hôpital d'Avignon

L'annulation du Festival d'Avignon est un tsunami économique, nos explications ici.

est un tsunami économique, nos explications ici. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Le fil de la journée

11h54 : Equipé de 3 imprimantes 3D, le département Packaging, Emballage et Conditionnement (PEC) de l’IUT d’Avignon Université a lancé son initiative solidaire en fabriquant des visières de protection pour les personnels soignants, de santé et de sécurité en priorité. À l’initiative de la direction, de deux enseignants, Régis Bringuier et Yannick Knapp, également chef du département PEC, et de Yassine Bouchouka, étudiant en deuxième année, plus de 60 visières ont été fabriquées depuis le 6 avril.

11h35 : Vaucluse tourisme continue de nous faire profiter des lieux et paysages du département. Aujourd'hui, direction Saignon pour un café en terrasse !

11h17 : Si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, la Caf vous rappelle qu'il y a une application mobile "Caf-Mon Compte". Elle permet de suivre son dossier et faire des démarches en ligne.

11h02 : Comme chaque jour des vacances scolaires, Carpentras vous propose de jouer au jeu des sept différences. Aujourd'hui, une photo prise dans le centre ancien de la ville. Sur la deuxième photo, il y a la réponse au jeu d'hier.

10h45 : Web Video Festival propose durant le confinement, les mardis et vendredis à 17h00, une émission en live autour de la création diffusée sur YouTube. Découvrez des vidéastes de tous horizons : sciences, art, histoire, fiction.

10h27 : Les derniers chiffres de l'épidémie en Vaucluse

69 personnes testées positives au Covid-19 et hospitalisées

personnes testées positives au Covid-19 et hospitalisées 16 personnes sont en réanimation

personnes sont en réanimation 29 personnes décédées

personnes décédées 129 personnes sont sorties de l'hôpital et de retour à domicile

10h15 : Restez à la maison... mais soyez prudents ! Le confinement entraîne une augmentation du nombre d'accidents domestiques. Quelques bons conseils à suivre...

10h00: Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.