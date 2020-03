DIRECT - Coronavirus : une huitième victime dans les Pyrénées-Orientales

Selon le dernier bulletin de l'agence régionale de santé publié hier soir, l'épidémie de coronavirus a fait une huitième victime hier dans les Pyrénées-Orientales et 110 malades sont accueillis au sein du centre hospitalier de Perpignan, dont 34 en réanimation. La situation est toujours sous contrôle mais l'établissement s'attend à une vague de patients en début de semaine prochaine. Un hôtel de Perpignan est réquisitionné pour accueillir des malades en voie de guérison, mais toujours contagieux. En Catalogne, la situation devient catastrophique avec 672 morts. Au centre pénitentiaire de Perpignan, les premières libérations anticipées pourraient intervenir rapidement.

A Perpignan, un hôtel réquisitionné pour héberger des malades

Un hôtel de Perpignan-sud va désormais accueillir des malades du covid-19. "Les personnes contaminées et susceptibles de transmettre le virus à leur famille doivent être isolées", explique la Préfecture des Pyrénées-Orientales. "A cet effet, des places à l'hôtel, aménagées et strictement délimitées par rapport au reste de l’établissement, sont ouvertes dès ce jeudi."Ce dispositif s'adresse notamment aux personnes en voie de guérison qui sortent de l’hôpital mais qui demeurent contagieuses pour une durée de plusieurs jours. "Leur sortie d’hôpital permettra de libérer des places". Cet hébergement en hôtel est également proposé aux malades dont l'état ne justifie pas une hospitalisation "mais qui présentent un risque contagieux". Selon le quotidien "Le Monde", qui consacre ce jeudi un article à la situation à Perpignan, l'épidémie de coronavirus a provoqué huit décès au centre hospitalier de Perpignan. Interrogé par le journal, le chef du service des maladies infectieuses parle "d'une épidémie entrée dans sa phase de croissance exponentielle, en termes de nombre et de gravité des cas. Nous avons un ratio de cas graves par rapport aux hospitalisations particulièrement élevé, par rapport à ce qu’on a pu voir ailleurs sur le territoire (...). Nous savons que dans les jours qui viennent nous allons avoir besoin d’aide. »

Le coronavirus a déjà fait 672 morts en Catalogne

Le nombre de morts dus au coronavirus en Espagne a passé la barre des 4.000, avec 655 décès en 24 heures, selon le bilan du ministère de la Santé communiqué jeudi. 56.188 cas ont été confirmés (dont 11.600 en Catalogne), en augmentation de 19% de mercredi à jeudi, une progression toutefois moins forte que les 27% de la veille. L'Espagne est le pays qui compte le plus de morts dans le monde derrière l'Italie. La région de Madrid à elle seule déplore plus la moitié de la moitié des morts (2.090), devant la Catalogne (672).

A Perpignan, bientôt des détenus libérés ?

Les prisons du sud de la France "sont véritablement au bord de l'implosion"alerte Maître Khadja Aoudia. Elle représente les 31 détenus de Nîmes, Montpellier, Tarascon, Perpignan et Aix-en-Provence, qui ont déposé plainte contre le gouvernement pour "non-assistance à personne en danger", en pleine épidémie de coronavirus. "L'absence d'information, l'absence de mesures concrètes qui n'ont pas été prises par le gouvernement, créent une espèce de psychose et la plupart de ces établissements sont véritablement au bord de l'implosion".

Selon des syndicats de surveillants joints part France Bleu Roussillon, 40 détenus de la prison de Perpignan pourraient bientôt être libérés de manière anticipée, face au risque de propagation de l'épidémie dans cet établissement surpeuplé. Il accueille actuellement 730 détenus pour 550 places. La Ministre de la Justice souhaite ainsi libérer dans toute la France plus de 5000 détenus en fin de peine. A Perpignan, ces libérations permettraient de dégager une aile de la prison et de la réserver aux cas de coronavirus. Toujours selon les syndicats, trois cas suspects auraient été détectés dans l’établissement, mais non confirmés pour l'instant.

A Perpignan la médiathèque ouvre gratuitement l’accès à ses ressources numériques

Depuis ce lundi le réseau des bibliothèques de la communauté urbaine de Perpignan propose à tous les habitants de ses 36 communes un accès illimité et gratuit à son catalogue numérique pendant 2 mois. De quoi occuper intelligemment les longues journées de confinement ! Films, disques, journaux, revues mais aussi formations en ligne: des ateliers numériques pour écoliers jusqu'aux exercices de code de la route en passant par l'apprentissage des langues étrangères, il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! À lire ici : A Perpignan le réseau des bibliothèques ouvre gratuitement l’accès à ses ressources numériques

La Ligue des Droits de l'Homme interpelle le préfet des Pyrénées-Orientales

Dans une lettre adressée au préfet Philippe Chopin, l'association demande que tous les étrangers retenus dans le Centre de rétention administrative de Perpignan soient libérés "pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire". "Nous vous demandons instamment d’en aviser l’autorité judiciaire locale, afin qu’elle pèse les graves conséquences que ce fait signifie pour ces personnes comme pour celles qui les ont approchées, et qu’elle juge en toute humanité pour une libération et un suivi médical."