DIRECT - Coupe du monde : les supporters de France au rendez-vous pour la Finale des Bleus contre l’Argentine

A 16h ce dimanche, la France va s’arrêter pour vivre l’évènement de la journée : la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l’Argentine. Une finale de rêve pour les Bleus qui espèrent bien accrocher une troisième étoile à leur maillot. Quelques Français vivront cette finale au Qatar, mais pour l’immense majorité d’entre nous, cette finale on l’a vivra chez nous : dans notre salon, en famille ou entre amis, dans des bars ou encore devant les écrans géants installés aux quatre coins de l’hexagone.

Une ambiance qui monte avant le coup d'envoi

Partout en France, les supporters se préparent à suivre cette finale. On vous propose un florilège de tweets des reporters de France Bleu, comme ici à Paris, à Metz ou Amiens.

Le soutien des Bleus affichés un peu partout en France

Dans de nombreux villages et villes de France, le soutien à l’Equipe de France se voit. Drapeaux, messages, … tout le monde y va de son encouragement. A Paris, ce dimanche, la RATP a décidé de rebaptiser la station de métro « Argentine » en « Allez les Bleus »

Le président de la République Emmanuel Macron est bien sur au Qatar pour suivre la rencontre, comme c’était le cas lors de la demi-finale. « On remet ça ? » a-t-il écrit ce dimanche matin sur twitter en guise d’envouragement.

L’équipement du parfait supporter

Pour vivre cette finale, vous avez sans doute choisi le drapeau, le chapeau ou l’écharpe, voile le maillot de l’équipe de France, mais il y a tout un tas de gadget pour afficher son soutien. Dès ce matin, l’équipe de France Bleu Lorraine était au taquet avec la panoplie parfaite du supporter.

On vous conseille aussi de vous échauffer la voix. Inutile de vous rappeler qu’au-delà de la Marseillaise, c’est le tube de la chanteuse Gala , « Freed from Desire » qui est repris dans les vestiaires des Bleus, et du coup par les supporters. En même temps, le refrain entêtant est facile à retenir « nananananana nanana nanana ».

Sécurité renforcée dans de nombreux endroits

Plusieurs préfectures ont pris des arrêtés pour éviter les débordements. La préfecture du Puy-de-Dôme tout comme celle de Meurthe-et-Moselle ont interdit "la possession, le transport et l'utilisation de fumigènes, pétards ou feux d'artifice pour les deux rencontres de ce week-end." A Périgueux et Bergerac (Dordogne), les mairies ont pris des arrêtés pour interdire la circulation sur une partie de leur centre-ville ce dimanche. Il y a aussi des restrictions de circulation dans le centre -ville d'Orléans.

Les autorités mobilisent jusqu'à 14 000 policiers et gendarmes. La préfecture de police de Paris a prévu de mobiliser 2 750 policiers et gendarmes dans la capitale pour un total de 4 050 en Ile-de-France.