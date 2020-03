DIRECT | Deuxième lundi de confinement en Isère, suivez les dernières infos

L'essentiel - infos pratiques :

8h00. La clinique du Grésivaudan libère 25 lits pour soulager le CHU de Grenoble. Didier Brossard, le directeur de la clinique du Grésivaudan explique :"Avec les médecins, nous avons choisi quel patient pouvait rentrer chez lui pour y passer le confinement. Les personnes sont suivies par l'équipe à distance, par téléphone, notamment. S'il y a besoin, des moments de rencontre avec les soignants pourront être aménagés."

7h50. Éric Vaillant, procureur de la république de Grenoble était notre invité ce matin sur France Bleu Isère. Le fonctionnement de la Justice est lui aussi perturbé. "Nous travaillons plutôt au ralenti, mais nous tenons les services d'urgence, comme les comparutions immédiates. Nous allons juger l'individu qui a forcé ce week-end un barrage de gendarmes à Seyssinet-Pariset. Les avocats viennent avec nous à ces audiences, ils assurent les renvois d'autres audiences, ils envoient un avocat pour tous leurs autres confrères. 200 personnes travaillent au tribunal environ d'habitude. aujourd'hui nous ne sommes que 30 !"

7h20. L'une des porte-parole de l'Établissement Français du Sang (EFS), Cécile Ardilouze nous expliquait en direct qu'il faut continuer à donner son sang. Les précautions sont prises, et même si de nombreuses opérations ont été décalées et reportées, le don de sang reste toujours nécessaire, par exemple pour les personnes qui souffrent de cancers et qui ont besoin de plaquettes. "Le niveau de réserve n'est pas alarmant, 12 jours de stock dans notre région. Les plaquettes ont seulement une durée de vie de 7 jours. Mais il faut continuer à donner au même rythme que d'habitude. Depuis 15 jours, c'est 10% de plus de dons par rapport à d'habitude".

