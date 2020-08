EN DIRECT - Dordogne : suivez la visite du ministre de la santé, Olivier Véran

Le ministre de la Santé, Olivier Véran est en Dordogne ce vendredi 7 août. En plein épisode de canicule et au moment où 'l'on voit des signes de reprises de l'épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé visite un EHPAD et inaugure une maison de santé.

Le ministre de la Santé est en Dordogne ce vendredi. Entre pandémie de Covid-19 et canicule, le ministre de la Santé et son action restent au cœur de l'actualité de ces derniers mois. Suivez cette visite en direct avec France Bleu Périgord.

À retenir :

La visite d'un Ehpad (à Thiviers) et d'une maison de santé (à Lanouaille) sont au programme du déplacement d'Olivier Véran

La Dordogne fait partie des 45 départements placés en vigilance orange pour la canicule ce vendredi

Suivez le direct :

12h - Comment lutter contre la chaleur tout en se protégeant du coronavirus ? Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, les ventilateurs sont à éviter. "La climatisation ne pose pas de difficultés mais le ventilateur brasse le virus et l'envoie sur toutes les surfaces. Les ventilateurs sont proscrits lorsqu'on est dans une pièce où il y a du monde, et en particulier dans un ehpad."

11h30 - En période de canicule, le thermomètre peut dépasser les 40°C par endroits. France Bleu vous accompagne, avec des conseils et des informations pratiques pour traverser du mieux possible cette période un peu difficile. Retrouvez tous les conseils utiles dans cet article : "Canicule : conseils et infos pratiques pour affronter cette vague de chaleur"

11h10 - La Dordogne n'est pas épargnée par la pandémie de Covid. A quelques kilomètres de Thiviers, l'Ehpad de la Coquille avait notamment vu l'éclosion d'un "cluster" il y a quelques semaines de cela. Le dernier bilan de l'Agence régionale de santé fait état d'un patient hospitalisé à cause du coronavirus en Dordogne (le 4 août).

11h - Le ministre de la santé ⁦Olivier Véran est interpellé par des personnels de l'Ehpad de Thiviers sur les effectifs, les primes et les mesures Covid et rencontre des résidents.

10h30 - 0800 06 66 66 : c'est le numéro vert spécial canicule. Le ministre de la Santé annonce qu'il est réactivé pour cet épisode.

10h20 - Le syndicat FO Santé annonce qu'un groupement départemental des service de santé sera reçu par le ministre à 11 heures à la maire de Lanouaille. Un cahier de revendications doit être déposé.

10h15 - Olivier Véran commence son déplacement en Dordogne par la visite d'un Ehpad à Thiviers