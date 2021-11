DIRECT - Ekiden : plus de 1 500 coureurs bravent la pluie à Châteauroux

Ils n'ont peur ni du froid, ni de la pluie : 1 550 coureurs, répartis dans 158 équipes, participent à l'Ekiden ce dimanche matin à Châteauroux. Le départ a été donné à 9 heures au Hall des Expositions de Belle-Isle. Au programme : un peu plus de 42 kilomètres de course en relai. L'essentiel des participants devraient finir le parcours à midi.

à lire aussi L'Ekiden de retour ce dimanche à Châteauroux : découvrez le parcours

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des coureurs heureux de retrouver ce rendez-vous

Annulé l'année dernière en raison de l'épidémie de Covid-19, l'Ekiden fait son retour. Un bonheur pour les habitués. "_Ca fait du bien de se retrouver tous ensemble, de retrouver la ferveur de l'Ekiden, ca nous avait manqu_é" confirme Junior, premier à s'élancer pour son équipe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

2h30 pour les vainqueurs

C'est l'équipe les Vieux du LBA qui remporte cette édition de l'Ekiden en bouclant le parcours en 2 heures 30.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une mobilisation en baisse mais satisfaisante pour l'organisateur

Les coureurs sont moins nombreux que lors de la dernière édition en 2019 : on comptait alors 318 équipes inscrites, contre 258 aujourd'hui. Mais l'organisateur de la course Patrice Soudy se félicite tout de même d'un rebond des inscriptions en dernière minute : "Il y a 15 jours, on était à 80 équipes, et je voyais les choses mal parties (...) Là je pense que l'on peut quand même être satisfaits de cette participation cette année dans le contexte que l'on connaît".