DIRECT - France Bleu Besançon délocalise ses studios à la station de ski de Métabief

France Bleu Besançon en direct des pistes ce jeudi 17 février 2022. Toute l'équipe sera en direct de la station de ski de Métabief, dans le Doubs. Invités, reportages, décryptages, on vous parle tourisme, sécurité et remontée mécaniques, le tout dans une ambiance de vacances à la neige.

De 6 heures à midi, France Bleu Besançon s'installe à la station de sports d'hiver de Métabief, dans le Doubs. On délocalise nos studios pour aller au bord des pistes vivre les vacances à la neige ! Des reportages, des rencontres, interviews, vos rendez-vous d'actualité, le tout en direct avec toute l'équipe.

L'occasion de découvrir tous les corps de métiers dans une station : dameur, nivoculteur, pisteur, professeur de ski etc. Et de profiter de la glisse avec les vacanciers. Dès 6 heures, vous retrouvez Pol Laurent et Marion Streicher en direct de l'Office de tourisme de Métabief.

Les rendez-vous de la matinale spéciale de France Bleu Besançon à Métabief :

6h12 : Dominique Morize vous emmène à côté de la dameuse.

Dominique Morize avec Loïc aux commandes de la dameuse. © Radio France - Dominique Morize

6h20 : On fait le point sur les conditions d'enneigement avec un nivoculteur au micro de Rachel Saadoddine.

Stéphane, le chef des pistes, dans sa tour de contrôle il gère la production de neige mécanique. © Radio France - Rachel Saadoddine

6h40 : Marion Streicher et Pol Laurent reçoivent Gérard Dèque, maire de Métabief.

Gérard Dèque, le maire de Pontarlier avec Marion Streicher et Pol Laurent. © Radio France - Florent Loriol

6h50 : Rencontre avec un pisteur, Dominique Morize en direct du poste de secours .

. 7h16 : Derniers préparatif pour s'assurer de bien glisser, Rachel Saadoddine interview un farteur de la station.

Bruno, skiman depuis bientôt 10 ans s'occupe du fartage chez "Ski Set" à Métabief. © Radio France - Rachel Saadoddine

7h25 : Marion Streicher reçoit Julien Vrignon, directeur de l'Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs.

du Pays du Haut-Doubs. 7h40 : Combinaison sur le dos, ski à la main, direction le point de vente avec Dominique Morize.

7h45 : L'invité de la matinale c'est Sylvain Philippe, directeur de la station de Métabief.

de Métabief. 8h25 : Dominique Morize prend des cours à l'Ecole de ski Internationale .

. 8h40 : Au départ du télésiège avec Dominique Morize.

avec Dominique Morize. 9 heures : Les remontées mécaniques sont mises en route en direct avec Rachel Saadoddine, avec d'accueillir les premiers skieurs du jour.

9h -12 heures : Circuit bleu à la station de Métabief :