DIRECT - France Bleu Gard Lozère en direct depuis les Halles d'Alès

Pas plus de 9 degrés, à Alès, ce matin. Ça pique un peu, au réveil, pour les étaliers des Halles. Ils sont une trentaine, et depuis peu, ils ont quitté le traditionnel marché couvert, en travaux, pour une durée d'un an et demi. Pendant la durée de cette campagne de rénovation, les marchands sont donc installés quelques mètres plus loin, dans un parking.

Farida Meghena, étalière au marché d'Alès, en plein travail. © Radio France - © Ludovic Labastrou

Certains étaliers du marché sont debout depuis... 1 h du matin. © Radio France - © Ludovic Labastrou