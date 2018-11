DIRECT - Gilets jaunes : suivez la 3e journée de mobilisation

L'essentiel

Plusieurs dépôts pétroliers bloqués dont celui de Fos-sur-Mer

Plusieurs blocages et barrages filtrants

Édouard Philippe a expliqué avoir "entendu" la "souffrance" des gilets jaunes, mais le Premier ministre a de nouveau affirmé que le "cap sera tenu"

► pour actualiser la page, cliquez sur ce lien

La situation en direct

Plusieurs dépôts pétroliers bloqués

Les "gilets jaunes" bloquent depuis ce lundi matin plusieurs dépôts pétroliers : celui de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, mais aussi au port de la Pallice, à La Rochelle.

Le dépôt de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône est également bloqué par des manifestants.

Au nord de Toulouse, le dépôt de Lespinasse est l’objet d’un barrage filtrant qui pourrait devenir bloquant.

Dans la Drôme, des "gilets jaunes" ont pris position autour du dépôt de Portes-lès-Valence. Ils bloquent les camions-citernes.

Des manifestants sont également présents autour du dépôt de Frontignan, selon les informations de France Bleu Hérault, On ignore encore si le site est bloqué.

Plusieurs blocages et barrages filtrants

A Avignon, des forces de l'ordre viennent de déloger les gilets jaunes à l’entrée d’Avignon nord sur l’autoroute A7. La circulation pour entrer dans la ville est rétablie. De nombreux blocages se mettent en place malgré tout dans tout le département.

Dans l’Yonne, un barrage filtrant, sauf pour les camions qui restent bloqués, à Auxerre-Jonches. Plusieurs points de blocage dans le Sénonais : 2 ronds-points à Sens + Villeroy (site de Renault)

En Corse, un barrage filtrant se met en place à la sortie sud de Bastia.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'A9 est bloquée dans les deux sens au niveau de Perpignan.

En Haute-Savoie, l'autoroute A41 est en cours de blocage entre Chambéry et Annecy, à hauteur d’Alby-sur-Chéran, annonce France Bleu Pays de Savoie.

Dans l'Isère, mobilisation au péage de Crolles, en direction de Grenoble, avec barrages filtrants sur l'A41. Mobilisation également au péage de Voreppe, pour mener une opération péage gratuit. Escorté par les gendarmes, arrivée de l 'A48 et A49 (provenance Lyon et valence)

En Mayenne, une dizaine de gilets jaunes sont présents sur un rond-point à Saint-Berthevin, en direction de Rennes.

En Provence, le port de Martigues est fermé et Fos-sur-Mer est bloqué avec un passage au compte gouttes.

En Loire-Atlantique et Vendée, il y a un barrage filtrant aux deux entrées du pont de Saint-Nazaire. Et des ralentissements à l’entrée de La Roche-sur-Yon.

Dans l'Hérault, il y a un blocage à l'échangeur Sète, Agde, Baillargeus/Vendargues sur l'A9. Aussi à Béziers à la connexion A9/A75. Le dépôt de carburant de Frontignan est également touché. Tout comme plusieurs ronds-points dans les hauts cantons.

Dans le Poitou, tous les accès à l’A10 sont bloqués ce lundi matin entre Châtellerault et Poitiers. A Niort ils se mettent en place autour des sièges sociaux des assurances.

Dans la Loire, trois blocages se poursuivent dans le Roannais aux ronds-points du Carrefour Mably, celui de Villemontais (direction D8) et Perreux (sur la N7). Une trentaine de manifestants a passé la nuit sur site. Un barrage filtrant se tient à Balbigny, au rond-point de l'autoroute A89.

Sur l’agglomération de de Saint Etienne, il y a des blocages entre Villars et Saint-Priest-en-Jarez sur la départementale 201. Un rassemblement se tient à Monthieu sur le rond-point devant le centre commercial qui sera encore bloqué ce lundi (c’était le gros point de ralliement samedi). A Villars, il y a un barrage sur le rond-point du centre commercial Auchan.

Sur l'A47, blocage à Saint-Chamond sur l'air du pays du Gier. Impossible d'accéder à la station-service Total. 46 camions étrangers étaient déjà bloqués sur place hier soir.

Une opération escargot est prévue à partir de 8h sur l’A47 dans les deux sens entre Saint-Étienne et Givors (en provenance du centre commercial de Monthieux).

Sur l’A72 , l'opération péage gratuit doit continuer toute la journée à Veauchette. Une opération escargot est prévue sur l'A72 en direction de Terrenoire.

En Haute-Loire, la mobilisation se poursuit sur 4 sites : blocage sur la RN88 au niveau de l'échangeur de Blavozy, RN102 à Cohade, rond-point de Lachamp à Saint-Etienne Lardeyrol et la bretelle de Monistrol - Sainte-Sigolène.

En Gironde, Les gilets jaunes restent monordbilisés ce lundi matin près de Bordeaux, indique France Bleu Gironde. Des manifestants occupent toujours le péage de Virsac sur l'A10. Le pont d'Aquitaine est également fermé à la circulation et un barrage filtrant est mis en place aux abords du pont François Mitterrand. La DIRA (Direction interdépartementale des Routes Atlantique) recommande d'éviter la rocade bordelaise.

Le péage de Virsac au sud-est de Bordeaux est bloqué depuis samedi, au premier jour de la mobilisation des "Gilets jaunes". Dimanche après-midi, un affrontement a eu lieu entre les gilets jaunes dont certains ont lancé des bouteilles ou autres projectiles sur les CRS qui ont répliqué avec l’envoi de grenades anti-émeute et de gaz lacrymogènes.

DIRECT : le point sur la mobilisation des #giletsjaunes ce lundi en #Girondehttps://t.co/IPCQnakZpl — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 19, 2018

En Bretagne, en Ille-et-Vilaine, un barrage filtrant se tient à hauteur de la porte de Beaulieu sur la Rocade de Rennes où seuls les camions frigorifiques ont le droit de passer, les autres véhicules sont déviés.

Dans les Côtes d’Armor, plus de 200 personnes sont encore mobilisées notamment dans les secteurs de Guingamp, Lannion, Dinan, Loudéac et sur la N12 à hauteur de Langueux. Le point ici.

A Brest, barrages filtrants à Brest ce matin. Barrages aussi sur les 4 ronds point de sortie de Lannion. Blocage en cours à l’est de Lorient et à Theix.

En Normandie, de nouveau des blocages. Dans l'agglo de Rouen, aux rond-point des Vaches et rond point de la Motte. En Seine-Maritime : Grémonville, Tancarville, Fauville, Cottévrard, Barentin, Pont-de-Brotonne et Yvetot. Dans l'Eure : Douains, Normanville, Carrefix et Bernay.

En Franche-Comté, près de Belfort, le péage de Fontaine sur l'autoroute A36 à hauteur de Larivière (Territoire de Belfort), est bloqué dans les deux sens de circulation ce lundi matin par des "gilets jaunes" Des automobilistes sont bloqués depuis 5h ce lundi matin.

Dans les Landes, des barrages filtrants au niveau du péage de l’A65 à Aire sur l’Adour, au rond-point d’accès à l'A63 où une vingtaine de gilets jaunes laissent passer les voitures et bloquent les camions, à Saint-Paul-les-Dax il y a un filtrage des poids-lourds au niveau de la plateforme logistique Intermarché et à Mont-de-Marsan, un barrage filtrant est en place au niveau du rond-point d’accès à la 2X2 voies en direction de Dax.

En Charente, la Nationale 10 est bloquée dans les deux sens au dud d’Angoulême par des routiers, à la sortie de l’hôpital. Et au nord, les gilets jaunes ont passé la nuit sur deux barrages à Gond-Pontouvre et Champniers.

Dans le Rhône, sur l’autoroute A6 en direction de Paris, les "gilets jaunes" bloquent le péage de Limas, à hauteur de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Il est demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur, indique Bison Futé.

Dans le Nord, l'autoroute A16 fermée ce lundi matin à hauteur de Calais en direction de la Belgique depuis 5h ce lundi matin.

Dans le Gard, Une centaine de "gilets jaunes" mettent également en place un barrage filtrant sur la route nationale 106 à Alès (Gard), rapporte France Bleu Gard Lozère. Le trafic est ralenti.

🔴🔴Un barrage filtrant installé par un petit groupe de gilets jaunes ralentie la circulation pour entrer sur l'A9 au rond-point kilomètre delta à Nîmes. 🚘🚐🚗#GiletsJaunes#19novembre@nimespic.twitter.com/ZLZsRGC7Zt — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) November 19, 2018

Mise en place du barrage filtrant sur la RN 106 à Alès. Une centaine de #giletsjaunes objectif ralentissement du trafic. Prenez vos précautions. pic.twitter.com/hpFDdLx4Wz — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) November 19, 2018

En Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, des poids-lourds bloquent la circulation sur la route nationale 73, au rond-point des Jardiniers.

Dans la Manche, blocages à l'échangeur de Guilberville sur l'A 84 à mi-Chemin entre Saint-Lô et Vire, entre Rennes et Caen. L'autoroute A 84 est toujours fermée entre le Calvados et Avranches. A la Glacerie (entrée de Cherbourg) le rond-point Malraux à Auchan est bloqué depuis ce week-end. 50 poids-lourds sont immobilisés. La Nationale 174 n'est plus fermée à condé sur vire la bretelle d'accès de nouveau ouverte

En Moselle, les gilets jaunes ont dormi une deuxième nuit aux abords de la Zac d’Augny (sud de Metz, au bord de l’A31), de nouveaux blocages sont annoncés également dans une demi-douzaine de centres commerciaux de Moselle. Par ailleurs, les sorties Phalsbourg sont fermées sur l’A4 dans les 2 sens (Paris-Strasbourg), les gilets jaunes empêchent les véhicules de sortir et de rentrer sur l’autoroute.

Dans le Berry, quelques barrages filtrants notamment sur la zone de CAP SUD à Saint-Maur, sur le rond point qui permet d’accéder à Châteauroux. Barrage filtrant de poids-lourds aussi côté Cher à Bourges, au rond point Porte de Saint-Germain-du-Puy.