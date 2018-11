DIRECT - Gilets jaunes : suivez la 5e journée de mobilisation

Les gilets jaunes poursuivent leurs actions ce mercredi un peu partout en France pour la 5e journée consécutive avec une soixantaine de manifestations sur ou à proximité des autoroutes, des barrages (parfois) filtrants et le blocage de plusieurs dépôts pétroliers.

L'essentiel

Plusieurs blocages et barrages filtrants (liste ci-dessous)

Plusieurs dépôts pétroliers bloqués (liste ci-dessous)

Une soixantaine de manifestations sur ou à proximité des autoroutes (liste ci-dessous)

FO Transports appelle à rejoindre le mouvement, premier syndicat du secteur à le faire

Des automobilistes avec des enfants ont passé la nuit sur l'A10 en Gironde, bloqués sur un pont

Moins de 20.000 manifestants mardi

Quatre manifestants condamnés à quatre mois de prison ferme à Quimper

2 morts, 552 blessés parmi les manifestants, 95 parmi les forces de l'ordre et 582 interpellations au total selon le ministère de l'Intérieur

Notre direct

9h01 : une femme porte plainte après des dégradations sur sa voiture par des gilets jaunes dimanche pendant le blocage du rond-point devant le magasin Ikea Brest à Quipavas, dans le Finistère, rapporte France Bleu Breizh Izel.

8h50 : à Mont-de-Marsan, blocage total à la Scalandes, plate-forme de Leclerc pour le Sud-Ouest.

8h47 : une quarantaine de gilets jaunes mobilisés devant les mairies de Cherbourg-en-Cotentin et Chebourg. Une opération "parking gratuit" est organisée.

8h40 : en Haute-Savoie, l'accès au dépôt de carburant de Vovray (au nord d’Annecy) est bloqué par une quarantaine de gilets jaunes. Ils laissent passer les camions au compte-gouttes

8h06 : en Corse, la vingtaine de personnes qui avait passé la nuit devant le dépôt pétrolier de la Marana a été délogée par les gendarmes mobiles ce mercredi matin. Une personne a été interpellée selon France Bleu RCFM.

8h01 : FO Transports appelle à rejoindre le mouvement afin de défendre le pouvoir d'achat, envisageant même de durcir le ton à travers un appel à la grève. FO est le premier syndicat du secteur à appeler à la mobilisation en soutien des gilets jaunes.

7h50 : Vinci Autoroutes signale 62 manifestations de gilets jaunes sur ou à proximité de ses autoroutes ce mercredi matin, au cinquième jour de la mobilisation.

7h42 : dans la Manche, le nettoyage de l'A84 a commencé après quatre jours de barrage des gilets jaunes.

7h30 : des automobilistes avec des enfants ont passé la nuit sur l'A10 en Gironde. Ils sont restés coincés sur un pont au-dessus de la Dordogne, entre Saint-André-de-Cubzac et Saint-Vincent-de-Paul, en raison de la mobilisation des gilets jaunes.

7h25 : à La Réunion, neuf policiers blessés dont un grièvement dans des heurts avec des manifestants. De son côté, le président de la région a obtenu localement le gel des taxes sur les carburants pour trois ans.

7h15 : quatre jeunes hommes condamnés à quatre mois de prison ferme mardi après la manifestation des gilets jaunes qui a dégénéré samedi à Quimper.

7h10 : garde à vue prolongée pour un gilet jaune qui a menacé de mort le préfet de Mayenne, selon France Bleu Mayenne.

7h03 : les gilets jaunes restent mobilisés ce mercredi malgré l'appel au "dialogue" d'Emmanuel Macron. Ce mardi le mouvement a semblé s'essouffler avec moins de 20.000 manifestants avant un rendez-vous national fixé samedi à Paris.

7h01 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct pour suivre le cinquième jour de mobilisation des gilets jaunes.

La liste des sites perturbés

Plusieurs dépôts pétroliers bloqués

Dans les Bouches-du-Rhône , les accès au dépôt pétrolier à Fos-sur-Mer étaient toujours bloqués. Le rond point Saint-Gervais est bloqué et des troncs d’arbres sont déposés sur la route à l’entrée du port autonome.

, les accès au dépôt pétrolier à étaient toujours bloqués. Le rond point Saint-Gervais est bloqué et des troncs d’arbres sont déposés sur la route à l’entrée du port autonome. En Haute-Garonne , à Toulouse, le dépôt pétrolier de Fondeyre reste bloqué

, à Toulouse, le dépôt pétrolier de reste bloqué En Haute-Savoie, l'accès au dépôt de carburant de Vovray (nord d’Annecy) est bloqué par une quarantaine de gilets jaunes. Ils laissent passer les camions au compte-gouttes.

Une soixantaine de manifestations sur les autoroutes

Vinci Autoroutes signale 62 manifestations de gilets jaunes sur ou à proximité de ses autoroutes ce mercredi matin, au cinquième jour de la mobilisation.

L'autoroute A7 est la plus touchée avec 13 lieux de mobilisations signalés : les entrées en direction de Marseille et les sorties sont fermées à hauteur de Montélimar Sud, les entrées et les sorties sont filtrées à Orange Centre et Sud.

est la plus touchée avec 13 lieux de mobilisations signalés : les entrées en direction de Marseille et les sorties sont fermées à hauteur de Montélimar Sud, les entrées et les sorties sont filtrées à Orange Centre et Sud. La circulation sur l'A10 est toujours problématique ce mercredi matin, puisqu'elle est coupée dans les deux sens à hauteur du péage de Virsac, fortement dégradé, ce qui provoque un bouchon sur une dizaine de kilomètres en direction de Paris. Les entrées sont interdites et les sorties obligatoires à Libourne, Saint-Antoine, Saint-André-de-Cubzac, Ambès, Ambares-et-Lagrave et Saint-Loubès. En Île-de-France, des manifestants sont présents à hauteur du péage de la Monnaie.

est toujours problématique ce mercredi matin, puisqu'elle est coupée dans les deux sens à hauteur du péage de Virsac, fortement dégradé, ce qui provoque un bouchon sur une dizaine de kilomètres en direction de Paris. Les entrées sont interdites et les sorties obligatoires à Libourne, Saint-Antoine, Saint-André-de-Cubzac, Ambès, Ambares-et-Lagrave et Saint-Loubès. En Île-de-France, des manifestants sont présents à hauteur du péage de la Monnaie. Des gilets jaunes sont présents à proximité des voies de l'autoroute A9 à 9 endroits et les sorties des poids lourds sont interdites dans les deux sens à Narbonne Est, Perpignan Nord et Perpignan Sud.

à 9 endroits et les sorties des poids lourds sont interdites dans les deux sens à Narbonne Est, Perpignan Nord et Perpignan Sud. Huit manifestations ont également été signalées le long de l'A64, notamment à hauteur de Tarbes, sept le long de l'A62 et quatre le long de l'A89.

Plusieurs blocages et barrages filtrants

En Gironde, des dizaines d'automobilistes dont des enfants sont restés coincés sur un pont au-dessus de la Dordogne sur l'A10, entre Saint-André-de-Cubzac et Saint-Vincent-de-Paul, en raison de la mobilisation des gilets jaunes et ont dû y passer la nuit de mardi à mercredi, selon des témoignages recueillis par France Bleu Gironde.

En Alsace, des barrages filtrants ont été remis en place ce mercredi matin, principalement aux mêmes endroits que les jours précédents. Dans le Bas-Rhin, deux barrages filtrants sont signalés sur l'A4, au péage de Schwindratzheim et aux bretelles d'accès de Monswiller, un autre sur la départementale 4 à Roppenheim et à un rond-point à Rothau, et le tunnel de Schirmeck est fermé. Dans le Haut-Rhin, une voiture a été mise en travers de la RN66 à Malmerspach, provoquant des ralentissements.

En Dordogne, une dizaine de barrages filtrants sont mis en place ce mercredi matin. Les "gilets jaunes" reprennent leur mobilisation au rond-point du Leclerc de la Feuilleraie à Trélissac. Des barrages ont lieu sur la rocade de Bergerac à Lembras et Creysse, sur des ronds-points à Thiviers, Sarlat, aussi à Port-de-Couze. Les manifestants reprennent leur mobilisation au carrefour des quatre feux à Terrasson et prévoient de reprendre les blocages à Ribérac.

Dans le Finistère, les manifestants se relaient pour poursuivre plusieurs barrages filtrants, notamment à l'entrée de la N165 à Troyalac'h, près de Quimper, à l'échangeur de Kervidanou à hauteur de Quimperlé sur le même axe, et sur le rond-point du magasin Ikea Brest à Quipavas.

Dans les Côtes-d'Armor, la plateforme logistique de Super U à Plaintel, près de Saint-Brieuc, est bloquée et les camions n'en sortent qu'au compte-gouttes. Des barrages ont aussi été signalés dans le Morbihan, avec une dizaine de personnes à Pontivy, d'autres à Kervignac.

En Normandie, des barrages filtrants ont lieu à l'entrée de Rouen après l’A13 dans le sens Caen-Paris et au péage du pont de Tancarville.

En Seine-Maritime, la police nationale a constaté des barrages filtrants au rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, au rond-point de la Motte à Rouen, à celui d'Auchan à Dieppe, d'Eurochannel à Neuville-les-Dieppe et du Leclerc à Rouxmesnil-Bouteilles.

Dans la Manche, la préfecture signale des barrages filtrants sur l'échangeur de Condé-sur-Vire, les échangeurs 37 et 38 de l'autoroute A84 à hauteur de Villedieu-les-Poêles, à Torigni-sur-Vire, laHaye du Puits, Bréhal, aux Pieux et à Avranches.

Dans l'Hérault,les gilets jaunes sont à nouveau présents devant le dépôt de carburant de Frontignan ou à l'entrée Béziers ouest de l'autoroute A9. C'est aussi très compliqué à Agde, Vendres, Lunel . Opération péage gratuit à Sète. A Montpellier, les gilets jaunes sont présents sur le rond point des Prés d'Arènes.

Dans la Drôme, plusieurs barrages filtrants ont repris ce mercredi matin, notamment entre Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, à Crest, ainsi que sur l'échangeur de l'autoroute A7 à hauteur de Tain-L'Hermitage.

En Ardèche, des barrages ont été signalés au Pouzin et à Tournon-sur-Rhône.

En Haute-Marne, deux barrages filtrants et un rassemblement de gilets jaunes sont signalés à Joinville, trois barrages à Saint-Dizier, et d'autres à Hallignicourt, Semoutiers-Montsaon et Valcourt.

Dans le Jura, une opération escargot était en cours mercredi matin vers 7h30 dans la commune de Lons-le-Saunier, selon la préfecture du département.

Dans la Vienne, la circulation est filtrée à Poitiers, à hauteur du magasin Auchan sud, ainsi qu'à Châtellerault, au rond-point de la Main Jaune à l'entrée de l'autoroute A10.

En Sarthe, le rond-point l’Océane en zone nord du Mans qui est tenu depuis samedi par les gilets jaunes est perturbé. Même chose pour le rond-point de Beauregard, celui d'Alinéa occupé toute la nuit.

Autre point de blocage à l'est du Mans : le rond-point d'Auvours à Champagné. D'après les manifestants présents sur place, les accès à l'autoroute A28 sot bloqués.

En Vaucluse, entrées impossibles sur l’Autoroute A7 à Avignon Nord et Sud. Une cinquantaine de gilets jaunes bloquent toujours le rond-point des Portes de Provence à Bollène et empêche à une centaine de camions de faire demi-tour. Les gilets jaunes appellent à bloquer les centres commerciaux d’Avignon en fin de semaine.

Dans l’Yonne, des barrages filtrants au rond-point Rosa Park à l’entrée sud de Sens, à Auxerre au rond-point de Jonches et au niveau de l’entrée du péage d’Avallon sur l'autoroute A6. Dans la Nièvre, des gilets jaunes ont mis en place un barrage filtrant au rond-point de la route d’Auxerre.

Vers une manifestation à Paris samedi ?

Après les opérations de blocages lancées samedi, plusieurs figures du mouvement des "gilets jaunes", ont appelé à un "Acte 2" avec une manifestation nationale à Paris samedi. Plus de 29.000 personnes se sont déclarées comme "participants" à cet événement créé sur Facebook, et 195.000 s'y sont dits "intéressées".

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a d'ores et déjà prévenu que la manifestation ne sera pas interdite, mais qu'elle ne pourra pas se tenir sur la place de la Concorde pour des raisons de sécurité.