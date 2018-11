DIRECT - Gilets jaunes : suivez la 6e journée de mobilisation

L'essentiel

Plusieurs blocages et barrages filtrants (liste ci-dessous)

Au moins un dépôt pétrolier bloqué (ci-dessous)

15.000 manifestants recensés mercredi

740 personnes interpellées et près de 600 placées en garde à vue

80 gendarmes mobiles arrivent en renfort sur l'île de la Réunion

Notre direct

7h52 : à Calais, une trentaine de "gilets jaunes" étaient toujours présents jeudi à l'aube, créant quelques ralentissements sur l'autoroute A16 non loin de l'accès au tunnel sous la Manche.

7h47 : expulsés de leur piquet de manifestation mercredi devant la sous-préfecture de Lodève (Hérault), des gilets jaunes dénoncent une dérive des forces de l'ordre dans leurs vidéos.

7h40 : en Gard Lozère, ça bloque sur la nationale 106 à La Calmette. Blocage à Mende au rond-point de Fontanilles (barrage filtrant) à Langogne et à Saint-Chely-d’Apcher.

Les gilets jaune de Lozère veulent bloquer le centre des impôts de Mende pour qu'aucun salarié n'entre. Le problème ce jeudi matin semble être surtout le réapprovisionnement en carburant : très peu de stations service en distribuent ce matin à Nîmes Alès ou Uzès.

7h37 : en Picardie, certains gilets jaunes ont dormi sur place à Flixecourt (entre Amiens et Abbeville) à l’ouest d’Amiens et à Péronne, à l’est d’Amiens. Un barrage filtrant doit démarrer vers 8h30 à Albert dans l’est de la Somme.

7h15 : en Gironde, après trois jours de grosse pagaille autour de Bordeaux, les conditions de circulations semblent meilleures ce jeudi matin, selon France Bleu Gironde.

6h55 : à Brest, une quinzaine de gilets jaunes brestois appuyés par quelques tracteurs d’agriculteurs et des semi-remorques de transporteurs bloquent complètement l’accès au dépôt pétrolier. L’accès au port est impossible pour l’heure et la police demande d’éviter la zone.

6h46 : en Sarthe, les gilets jaunes réoccupent depuis cette nuit plusieurs rond points autour du Mans après avoir été évacués hier dans le calme.

6h41 : dans le Vaucluse l'entrée de l'A7 à Bollène est toujours bloqué selon France Bleu Vaucluse

6h30 : sur l'île de la Réunion, les "gilets jaunes" bloquent encore des routes ce jeudi matin avec au moins 13 barrages filtrants sur les principaux axes du pays. La nuit a été plus calme que les précédentes même si la situation reste tendue. Malgré cette accalmie, 80 gendarmes mobiles arrivent en renfort ce jeudi.

6h20 : en Normandie, dans l'Eure, 300 gilets jaunes ont passé la nuit sur différents barrages. En Seine-Maritime, des barrages filtrants subsiste toujours ce matin aux entrées de Rouen, Dieppe et sur le pont de Tancarville près du Havre.

6h17 : dans l'Hérault des gilets jaunes ont été expulsés de leur piquet de manifestation devant la sous-préfecture de Lodève indique France Bleu Hérault

6h12 : le point de la situation en Bretagne avec France Bleu Breizh Izel et Armorique.

6h05 : dans la Creuse, la mobilisation s’est bien calmée, sauf au rond-point de la Croisière où les barrages filtrants se poursuivent.

6h03 : dans le Bas-Rhin, le tunnel de Schirmeck qui était fermé depuis samedi a notamment rouvert mercredi en fin d’après midi. Un seul barrage filtrant subsistait mercredi soir dans à Châtenois, au rond-point de la RN 59 et de la RD 424. Des rassemblements étaient en cours mercredi soir à Dorlisheim, au giratoire du trèfle sur le RD 422, à Wasselonne, au rond point de la RD 1004, et à Roppenheim, au rond point de la RD 4. L'évolution de la situation est en ligne sur le site de la préfecture.

06h02 : Dans les Ardennes, un groupe de 60 "gilets jaunes" bloque depuis mercredi soir l’aire d’autoroute de Woinic, sur l’A34, entre Reims et Charleville-Mézières, selon des informations de France Bleu Champagne-Ardenne.

06h01 : bonjour et et bienvenue dans ce nouveau direct pour suivre la mobilisation des gilets au 6e jour d'actions.

La liste des sites perturbés

Au moins un pétrolier bloqué

A Brest, une quinzaine de gilets jaunes appuyés par quelques tracteurs d’agriculteurs et des semi-remorques de transporteurs bloquent complètement l’accès au dépôt pétrolier.

Plusieurs blocages et barrages filtrants

Dans les Hauts-de-France, les autorités signalent une petite dizaine de barrages. Dans le Nord, à Cambrai, les "gilets jaunes" compliquent l'accès à l'autoroute A2. Ils sont aussi mobilisés à Beaufort. Dans le Pas-de-Calais, ils compliquent l'accès à l'autoroute A16 sur des échangeurs à Berck et Calais. Un barrage filtrant est également mis en place à Boulogne-sur-Mer. Dans l'Aisne, trois points de blocages sont signalés à Laon, Soissons et Hirson.

En Gironde, après trois jours de grosse pagaille autour de Bordeaux, les conditions de circulations semblent meilleures ce jeudi matin. Au nord de Bordeaux, principal point noir depuis le début du mouvement, ça va mieux depuis mercredi soir et la réouverture de l’A10 au niveau du péage de Virsac en direction de Paris

En Picardie, certains gilets jaunes ont dormi sur place à Flixecourt (entre Amiens et Abbeville) à l’ouest d’Amiens et à Péronne, à l’est d’Amiens. Un barrage filtrant doit démarrer vers 8h30 à Albert dans l’est de la Somme.

En Sarthe, Les gilets jaunes réoccupent depuis cette nuit plusieurs rond points autour du Mans après avoir été évacués hier dans le calme. L'entrée sur l'autoroute A 11 est toujours interdite. Le Rond Point d'Auvours à Champagné (Est du Mans) est toujours occupé par les manifestants ce matin. Ils sont une soixantaine sur place. Là aussi l'accès à l'autoroute A 28 est difficile. Ca tient aussi à Sablé où hier soir, les gilets jaunes occupaient toujours 2 ronds points. Ils ont même reçu le soutien des quelques artisans qui ont organisé une opération escargot. En revanche A la Fleche, les manifestants ont débloqué les entrées des stations services de Carrefour et de Leclerc.

Dans le Vaucluse l'entrée de l'A7 à Bollène est toujours bloqué selon France Bleu Vaucluse

Sur l'île de la Réunion Les "gilets jaunes" bloquent encore des routes ce jeudi matin avec au moins 13 barrages filtrants sur les principaux axes du pays. Les écoles, les lycées, les collèges, les crèches et la plupart des administrations restent fermés ce jeudi encore, bien que le couvre-feu soit levé depuis 6h heure locale, 3h heure de métropole. La nuit a été plus calme que les précédentes même si la situation reste tendue. Malgré cette accalmie, 80 gendarmes mobiles arrivent en renfort ce jeudi.

En Normandie, dans l'Eure, 300 gilets jaunes ont passé la nuit sur différents barrages. En Seine-Maritime, des barrages filtrants subsiste toujours ce matin aux entrées de Rouen, Dieppe et sur le pont de Tancarville près du Havre.

Dans le Calvados, uniquement des barrages filtrants ce jeudi matin à Mondeville, Colombelles, Argences et Bayeux.

Dans l’Orne, des barrages près de Flers comme hier à Saint-Georges-des-Groseillers et Argentan.

Dans l'Hérault des gilets jaunes ont été expulsés de leur piquet de manifestation devant la sous-préfecture de Lodève indique France Bleu Hérault

Le point de la situation en Bretagne avec France Bleu Breizh Izel et Armorique

Dans le Finistère, un barrage filtrant est toujours en place au rond point dit d’Ikéa à Guipavas, à côté de Brest, et à Quimperlé, barrage filtrant sur le rond point de Kervidanou

Dans le Morbihan, ils sont une vingtaine à Pontivy et une vingtaine à Theix, le barrage de Ploemel a été levé vers 1 heure cette nuit.

Dans la Creuse, la mobilisation s’est bien calmée, sauf au rond-point de la Croisière où les barrages filtrants se poursuivent. Ce rond-point est situé à la jonction entre l’A20 et la nationale 145 (la seule grosse nationale de la Creuse). Ils sont une quarantaine à se relayer tous les jours depuis le début du mouvement. Ils promettent de rester au moins jusqu’à dimanche.

Dans le Bas-Rhin, le tunnel de Schirmeck qui était fermé depuis samedi a notamment rouvert mercredi en fin d’après midi. Un seul barrage filtrant subsistait mercredi soir dans à Châtenois, au rond-point de la RN 59 et de la RD 424. Des rassemblements étaient en cours mercredi soir à Dorlisheim, au giratoire du trèfle sur le RD 422, à Wasselonne, au rond point de la RD 1004, et à Roppenheim, au rond point de la RD 4. L'évolution de la situation est en ligne sur le site de la préfecture.

Dans les Ardennes, un groupe de 60 "gilets jaunes" bloque depuis mercredi soir l’aire d’autoroute de Woinic, sur l’A34, entre Reims et Charleville-Mézières, selon des informations de France Bleu Champagne-Ardenne. Les manifestants sont sur place depuis 23 heures et comptent rester sur place une bonne partie de la matinée de jeudi. 50 camions sont totalement bloqués sur l’aire et ne peuvent pas reprendre la route. Les "gilets jaunes" ont installé des pneus de tracteurs, et des palettes sur les ronds-points d’accès à l’aire pour bloquer la circulation. Ils font du feu dans des tonneaux en taule. Quelques CRS et gendarmes sont sur place, alors que la manifestation n'avait pas été autorisée par la préfecture des Ardennes.