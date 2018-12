DIRECT - Gilets jaunes : suivez la journée de mobilisation de ce samedi

Trois semaines après la première grande mobilisation contre la hausse de la taxe sur les carburants, le gouvernement se prépare au pire et craint une nouvelle flambée de violences pour "l'acte IV" du mouvement des "gilets jaunes".

Un dispositif "exceptionnel" de 89.000 membres des forces de l'ordre, dont 8.000 à Paris, sera déployé sur tout le territoire pour tenter d'éviter les mêmes scènes d'émeutes que samedi dernier, notamment sous l'Arc de Triomphe. À Paris, pour la première fois depuis des décennies, l'Etat engagera même des "VBRG", ces véhicules blindés à roue de la gendarmerie, pour maintenir l'ordre face notamment à des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite déterminés à en découdre.

L'essentiel

Un dispositif exceptionnel a été mis en place : 89.000 membres des forces de l'ordre mobilisés

mobilisés 177 personnes interpellées à Paris ce samedi matin, 32 en garde à vue

ce samedi matin, 32 en garde à vue La mobilisation a démarré dès l'aube, l'A10 est fermée à la circulation au nord de Bordeaux

au nord de Bordeaux Six des dix matches de la 17e journée de Ligue 1 ont été reportés

Suivez notre direct

► cliquez ici pour rafraîchir la page

8h47 : une centaine de gilets jaunes sont arrivés devant l'Arc de Triomphe à Paris ce samedi matin. Ils font face à un important dispositif de sécurité.

Situation calme devant l'arc de triomphe les #GiletsJaunes font face à un important dispositif de sécurité pic.twitter.com/54Hcedn9UC — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 8, 2018

8h41 : A Bordeaux, l'autoroute A10 est fermée à la circulation au nord de Bordeaux dans les deux sens. Dans la nuit, les gilets jaunes ont fait brûlé des palettes sur la chaussée, au sud du péage de Virsac entre 1h et 2h30 du matin. Les dégâts sont importants. Les services doivent nettoyer et dégager les voies avant de pouvoir rouvrir à la circulation, explique Vinci Autoroute, peut-être dans la matinée. L’A10 est donc coupée entre les échangeurs d'Ambès au nord de Bordeaux et de Blaye-Montendre.

8h32 : de nombreuses manifestations sont prévues un peu partout en France, même si certaines d'entre elles ont été interdites. Vous trouverez dans cet article un résumé de ce qui est prévu, ce samedi, du côté des gilets jaunes.

8h20 : la 17e journée de Ligue 1 est également perturbée. Six des dix matches prévus ont été reportés par les préfectures.

8h07 : en tout à Paris, 45 stations de métro sont fermées. La liste est à retrouver dans notre article ci-dessous.

Gilets jaunes : les transports très perturbés samedi à Parishttps://t.co/Q96nlyyOQQpic.twitter.com/1NOGG0YWIy — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 7, 2018

8h04 : voici également une carte résumant les lieux fermés et les secteurs considérés à risque, dans la capitale.

-

8h02 : outre de nombreux commerces, à Paris de nombreux monuments, musées, marchés ont été fermés et annulés.

Manifestation des gilets jaunes : beaucoup d'événements annulés samedi à Parishttps://t.co/3VflL2mTaHpic.twitter.com/jxPyKSHs22 — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 6, 2018

7h44 : à Paris mais aussi en région, de nombreux événements prévus ce week-end sont perturbés. À commencer par le Téléthon. Le grand concert prévu place de la Concorde se déroulera finalement en studio. À Bordeaux, le village du Téléthon n'a pas été installé place de la Victoire.

7h12 : l'alerte est maximale pour cette journée, les autorités redoutant de nombreux actes de violence, à l'image de ce qui a pu se passer la semaine passée à Paris. Jeudi soir, Édouard Philippe a annoncé la mobilisation exceptionnelle de 89.000 policiers, déployés sur tout le territoire.

"Gilets jaunes" : plus de 89.000 membres des forces de l'ordre mobilisés samedi, des "véhicules blindés" à Paris https://t.co/IX7NwJAIcgpic.twitter.com/Z4xMeabIUd — France Bleu (@francebleu) December 6, 2018

7h03 : bonjour et bienvenue dans notre direct. Vous allez pouvoir suivre, tout ce samedi, la quatrième grande journée de mobilisation des "gilets jaunes" partout en France.