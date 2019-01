DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez la manifestation de ce samedi 12 janvier en Touraine

Touraine, France

Plus de deux mois après le début de la mobilisation des "gilets jaunes", des manifestants ont prévu plusieurs rassemblement en Touraine. Les autorités redoutent une mobilisation plus forte que la semaine précédente, et "plus radicale".

En Indre et Loire, l'épisode 9 du mouvement se fera en deux temps. Le premier dès 10h ce matin, au rond point Renault à Loches. Il s'agit d'un rassemblement départemental, voire régional. Le deuxième temps, sera à partir de 14h place Jean Jaurès à Tours.

10h30 : plus d'une centaine de "gilets jaunes" à Loche

De nombreux manifestants sont réunis sur le rond-point de Renault à Loche © Radio France - Pierre-Antoine Lefort