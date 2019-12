DIRECT - Infos, conseils, témoignages... France Bleu Azur à vos côtés pendant ces intempéries

Alpes-Maritimes, France

Jusqu'à 22h ce dimanche soir, de fortes pluies sont attendues sur les Alpes-Maritimes, placées en vigilance rouge pluie-inondation depuis 14h. Dans l'ouest du département, les cumuls d'eau pourraient atteindre par endroit 200 millimètres, sur des sols encore gorgés d'eau après le violent épisode du week-end dernier.

Depuis 18h, de très fortes pluies tombent sur les secteurs de Cannes et de Mandelieu-La-Napoule. Plusieurs rues de Mandelieu sont notamment fermées à la circulation, comme l'avenue de Fréjus et deux échangeurs de l'autoroute A8 sont fermés.

Une cellule de crise est ouverte en préfecture des Alpes-Maritimes. Le dispositif ORSEC a été activé pour permettre au préfet de prendre des mesures rapides comme les fermetures des marchés de Noël, des centres commerciaux et des domaines skiables. 800 pompiers et 200 gendarmes sont mobilisés sur tout le département. Les pompiers ont notamment reçus plus de 900 appels depuis 7h ce matin. Ils sont intervenus une trentaine de fois.

Le point sur les conséquences des intempéries dans les Alpes-Maritimes

1.200 personnes sont privées d'électricité à Mandelieu-La-Napoule , où plusieurs quartiers ont été évacués à titre préventif en début d'après-midi.

, où plusieurs quartiers ont été évacués à titre préventif en début d'après-midi. Des centres d'hébergement d'urgence sont ouverts à Cannes et Antibes ce dimanche soir.

sont ouverts à Cannes et Antibes ce dimanche soir. Les deux échangeurs 40 et 41 sur l' autoroute A8 sont fermées depuis la fin d'après-midi. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite à partir de 22h ce soir jusqu'à 6h demain matin.

sont fermées depuis la fin d'après-midi. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite à partir de 22h ce soir jusqu'à 6h demain matin. La Croix Rouge et la protection civile sont mobilisées par la Préfecture pour intervenir auprès d'éventuels personnes en difficulté ou évacuées.

sont mobilisées par la Préfecture pour intervenir auprès d'éventuels personnes en difficulté ou évacuées. Depuis 13h30 aucun train ne circule dans les Alpes-Maritimes. Un millier de voyageurs qui devaient partir de la gare de Nice ville sont concernés.

L'accès à tous les massifs forestiers du département est interdit au public jusqu'à nouvel ordre en raison des chutes d'arbres et glissements de terrain.

du département est interdit au public jusqu'à nouvel ordre en raison des chutes d'arbres et glissements de terrain. Les manifestations sportives et culturelles sont annulées dans tout le département. Cela concerne notamment le festival "C'est pas classique" à Acropolis ou le match de Ligue 1 Monaco - PSG .

. Les centres commerciaux des Alpes-Maritimes sont fermés depuis 14h.

Les domaines skiables des stations des Alpes-Maritimes sont fermés depuis 12h. Les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Les autorités recommandent aux skieurs de rester en station.

